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CHUWI MiniBook X （美品）ノートパソコン
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商品の詳細
CHUWIMiniBookX10.8\"英語キーボード
【状態】
初期設定後自宅保管しており非常に綺麗な状態です。
付属品も全て揃っております。
【スペック】
Windows11
12GBLPDDR4+512GBSSD
Intel11thCeleronN5100プロセッサ
2Kfulltouchscreen
IntelJasperLakeN5100
UHDGraphicsGPU
899g
10.8インチポータブルノートPC
コンパクトで持ち運びに便利
ノートPCタブレット2-in-1
360度回転するYOGAスタイル
【状態】
初期設定後自宅保管しており非常に綺麗な状態です。
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【スペック】
Windows11
12GBLPDDR4+512GBSSD
Intel11thCeleronN5100プロセッサ
2Kfulltouchscreen
IntelJasperLakeN5100
UHDGraphicsGPU
899g
10.8インチポータブルノートPC
コンパクトで持ち運びに便利
ノートPCタブレット2-in-1
360度回転するYOGAスタイル
商品の説明
windows 11【日本語キーボード】Celeron N100ノートパソコン10.51インチCHUWI MiniBook X 12G RAM+512G ROM＋SSD拡張+ タッチパネル1920*1200 16:10 IPSディスプレイ最大2.8GHz ミニパソコン 軽量薄型 ノートPC ...
windows 11ノートパソコン10.51インチCHUWI MiniBook X Celeron N5100 12G RAM+512G ROM＋SSD拡張+ タッチパネル2560*1600 16:10 IPSディスプレイ最大2.8GHz ミニパソコン 軽量薄型 ノートPC ...
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MiniBook X-ノートPC-カテゴリー-Chuwi（ツーウェイ） 公式サイト
CHUWI - 新品 Win11 10インチ CHUWI MiniBook X SSD512GBの通販 by ...
windows 11【日本語キーボード】Celeron N100ノートパソコン10.51インチCHUWI MiniBook X 12G RAM+512G ROM＋SSD拡張+ タッチパネル1920*1200 16:10 IPSディスプレイ最大2.8GHz ミニパソコン 軽量薄型 ノートPC ...
Amazon.co.jp: windows 11【日本語キーボード】ノートパソコン10.8 ...
MiniBook X-ノートPC-カテゴリー-Chuwi（ツーウェイ） 公式サイト
新品 CHUWI MiniBook X 最新版 N100 日本語キーボード-
CHUWI MiniBook X 保護 フィルム OverLay Brilliant for ツーウェイ ノートPC ミニブック X 液晶保護 指紋がつきにくい 防指紋 高光沢-Vis-a-Vis ビザビ 本店 ミヤビックス直営店
windows 11ノートパソコン10.51インチCHUWI MiniBook X Celeron N5100 12G RAM+512G ROM＋SSD拡張+ タッチパネル2560*1600 16:10 IPSディスプレイ最大2.8GHz ミニパソコン 軽量薄型 ノートPC ...
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