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CHUWI MiniBook X （美品）ノートパソコン

Ysolid

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17150税込

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CHUWI MiniBook X （美品）ノートパソコン
CHUWI MiniBook X （美品）ノートパソコン
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商品の詳細

CHUWIMiniBookX10.8\"英語キーボード

【状態】
初期設定後自宅保管しており非常に綺麗な状態です。
付属品も全て揃っております。

【スペック】
Windows11
12GBLPDDR4+512GBSSD
Intel11thCeleronN5100プロセッサ
2Kfulltouchscreen
IntelJasperLakeN5100
UHDGraphicsGPU
899g

10.8インチポータブルノートPC
コンパクトで持ち運びに便利
ノートPCタブレット2-in-1
360度回転するYOGAスタイル

商品の説明

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