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ノートパソコン用CPU Intel Core i7-4700MQ
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商品の詳細
箱、付属品はありません。
・タイプ：Corei7-4700MQ
・型番：SR15H
・クロック：2.4GHz/upto3.40GHz
・キャッシュ：6MB
商品の説明
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