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PC-LL750FS6C　LaVie LL750/F Core i7 SSD搭載

エヌイーシー

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PC-LL750FS6C　LaVie LL750/F Core i7 SSD搭載
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商品の詳細

NECLaVieLPC-LL750FS6C

サブ機用に中古で購入しましたが使用機会がない為出品いたします。
もともとかなり状態は良かったのですが清掃、CPUグリス等のメンテナンスしました。
Microsoftofficehomeandbusiness2010がインストールされているので、Word、Excel、PowerPoint、Outlookがご利用頂けます。ネット環境が無くても大丈夫です。

BDXL対応有
CD/DVDドライブ:内蔵タイプ
CPUコア数:4
CPUナンバー(新):I7−2670QM
CPUメーカー:INTEL
OSVERSION_PC:WIN7HOMEPREM.
TRUERESOLUTION:WXGA
WIMAX:NO
color:BROWN
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:HDGRAPH.3000
ストレージ種類:SSD
チップセットブランド:INTEL
チップセット種類:HM65
ハイパースレッティング対応有
パソコン・タイプ:ポータブルパソコン
パソコン・タイプ(新):スタンダードノート
ビジネス統合ソフト:Home\u0026Business2010
プロセッサタイプ4:COREi7
マルチドライブ種類:DVD−RAM/+−RW/CD−RW
モニタワイドタイプ:ワイド
無線通信機能:IEEE802.11b/g/n
解像度種類(新):1366X768

#日本電気
#NEC

画面サイズ...14.5～16.9インチ
★バッテリー:稼働可
★付属品:ACアダプタ

商品の説明

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