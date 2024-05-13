PC-LL750FS6C　LaVie LL750/F Core i7 SSD搭載

商品の詳細

NECLaVieLPC-LL750FS6C



サブ機用に中古で購入しましたが使用機会がない為出品いたします。

もともとかなり状態は良かったのですが清掃、CPUグリス等のメンテナンスしました。

Microsoftofficehomeandbusiness2010がインストールされているので、Word、Excel、PowerPoint、Outlookがご利用頂けます。ネット環境が無くても大丈夫です。



BDXL対応有

CD/DVDドライブ:内蔵タイプ

CPUコア数:4

CPUナンバー(新):I7−2670QM

CPUメーカー:INTEL

OSVERSION_PC:WIN7HOMEPREM.

TRUERESOLUTION:WXGA

WIMAX:NO

color:BROWN

グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵

グラフィックチップブランド:Intel

グラフィックチップモデル:HDGRAPH.3000

ストレージ種類:SSD

チップセットブランド:INTEL

チップセット種類:HM65

ハイパースレッティング対応有

パソコン・タイプ:ポータブルパソコン

パソコン・タイプ(新):スタンダードノート

ビジネス統合ソフト:Home\u0026Business2010

プロセッサタイプ4:COREi7

マルチドライブ種類:DVD−RAM/+−RW/CD−RW

モニタワイドタイプ:ワイド

無線通信機能:IEEE802.11b/g/n

解像度種類(新):1366X768



#日本電気

#NEC



画面サイズ...14.5～16.9インチ

★バッテリー:稼働可

★付属品:ACアダプタ