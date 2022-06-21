ThinkCentre M720s Small i3-9100/4/500/SM

商品の詳細

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★商品説明★

メーカー：Lenovo

メーカー商品ページ：ThinkCentreM720sSmall10SU005LJP(Corei3-9100/4/500/SM/Win10Pro)

CPU詳細：インテルCorei3-9100プロセッサー

チップセット：インテルB360チップセット

メインメモリ(標準)：4GB

メモリタイプ：2666MHzDDR4SDRAMUDIMMPC4-21300

メモリスロット(空/全)：3/4

ストレージ容量：500GB

グラフィックコントローラ：IntelCPU内蔵(インテルUHDグラフィックス630)

外部ディスプレイ出力：あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、3840x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、3840x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)

有線LAN：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応

USB：USB2.0x4(背面x4)、USB3.1Type-Cx1(前面x1)、USB3.1Gen1x2(前面x2)、USB3.1Gen2x2(前面x2)

附属品：電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、フルサイズ・キーボード（109A日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイールマウス(USB)、エアディフレクター

製品の詳細は公式サイトにて、ご確認頂けましたらと思います。

http://www.lenovo-smb.com/productinfo/model.php?mtm=10SU005LJP



★外観★

新品未開封



★発送詳細★

宅急便140サイズ



★注意事項★

・気になることがございましたら何なりとご質問ください。

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