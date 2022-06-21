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ThinkCentre M720s Small i3-9100/4/500/SM
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￥17100税込
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商品の詳細
★商品説明★
メーカー：Lenovo
メーカー商品ページ：ThinkCentreM720sSmall10SU005LJP(Corei3-9100/4/500/SM/Win10Pro)
CPU詳細：インテルCorei3-9100プロセッサー
チップセット：インテルB360チップセット
メインメモリ(標準)：4GB
メモリタイプ：2666MHzDDR4SDRAMUDIMMPC4-21300
メモリスロット(空/全)：3/4
ストレージ容量：500GB
グラフィックコントローラ：IntelCPU内蔵(インテルUHDグラフィックス630)
外部ディスプレイ出力：あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、3840x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、3840x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)
有線LAN：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
USB：USB2.0x4(背面x4)、USB3.1Type-Cx1(前面x1)、USB3.1Gen1x2(前面x2)、USB3.1Gen2x2(前面x2)
附属品：電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、フルサイズ・キーボード（109A日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイールマウス(USB)、エアディフレクター
製品の詳細は公式サイトにて、ご確認頂けましたらと思います。
http://www.lenovo-smb.com/productinfo/model.php?mtm=10SU005LJP
★外観★
新品未開封
★発送詳細★
宅急便140サイズ
★注意事項★
・気になることがございましたら何なりとご質問ください。
・商品は入金確認後の発送となります。
・初期動作不良の場合、商品到着後２４時間以内でしたら対応致します。
ご検討よろしくお願いいたします。
商品の説明
ThinkCentre M720s Small
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