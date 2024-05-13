Macbook Pro 2020 MV962・992JA i5 16GBジャンク

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます！



商品は

「MacbookPro2020MV962・992JAi516GB/256GB/KB-J/JPNジャンク」

になります。



フリマサイトで前所有者から購入し半年ほど使用しました。

新しいパソコンを購入した為不要になり、売却しようと思い初期化する際にロックがかかってしまい解除することができなくなりジャンク品として出品致します。



初期化するまでは普通に使用できており、何も動作不良等の問題はありませんでした。



中古品かつジャンク扱いですので、クレーム等は一切受け付け致しませんのでご了承下さい。



修理目的・部品取り等ジャンク状態をご理解頂ける方の購入をお願い致します。



商品は

本体、充電器、箱がついております。

パソコン裏側に少々傷があります。

※写真ご確認ください。



不明点はご質問下さい！



配送はいつでも可能です(^^)



#Apple

#APPLE

#MacBookPro

#2020

#ジャンク



製品年式···2020

CPU種類···Corei5

OS···MacOS

メモリ···16GB

SSD容量···256GB

m1チップになる前のMacBookpro

液晶保護フィルム貼り

Appleケアに加入無し

Touchbarモデル