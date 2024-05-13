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ViewSonic VX3276-2K-MHD-7
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￥8712税込
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商品の詳細
2年程度は別のモニターを使っていたため、3年程度の使用となります。
【商品】
・モニター本体
・電源コード
※HDMIは付属しませんのでご注意下さい
ViewSonicVX3276-2K-MHD-7
DisplayPort有
HDCP対応有
HDMI端子数(新):2
LED種類_MON:エッジライトLED
RoHs規格有
color:BLACK
アスペクト比_MON:16:9
スピーカ(LOUDSPEAKERS):スピーカ内蔵
パネル方式_MON:IPS
プラグアンドプレイ有
ヘッドホン端子有
モニタワイドタイプ:ワイド
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画素数クラス別2(縦):1200以上
画面サイズ・クラス別4:32インチ
画面サイズ・クラス別5:19.0インチ以上
解像度種類(新):2560X1440
#ViewSonic
#ViewSonic
表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···WQHD（2560x1440）
商品の説明
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