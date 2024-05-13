ViewSonic VX3276-2K-MHD-7

商品の詳細

2018年に購入しました。部屋のサイズ感に合わなくなったため出品致します。

2年程度は別のモニターを使っていたため、3年程度の使用となります。



【商品】

・モニター本体

・電源コード

※HDMIは付属しませんのでご注意下さい



ViewSonicVX3276-2K-MHD-7



DisplayPort有

HDCP対応有

HDMI端子数(新):2

LED種類_MON:エッジライトLED

RoHs規格有

color:BLACK

アスペクト比_MON:16:9

スピーカ(LOUDSPEAKERS):スピーカ内蔵

パネル方式_MON:IPS

プラグアンドプレイ有

ヘッドホン端子有

モニタワイドタイプ:ワイド

画素数クラス別(横):1920−3839

画素数クラス別(縦):1080−2159

画素数クラス別2(縦):1200以上

画面サイズ・クラス別4:32インチ

画面サイズ・クラス別5:19.0インチ以上

解像度種類(新):2560X1440



#ViewSonic

#ViewSonic





表面処理···ノングレア(非光沢)



解像度（規格）···WQHD（2560x1440）