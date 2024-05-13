EF35mmF2 IS USM キヤノン canon

商品の詳細

CanonEF35mmF2ISUSM

箱、前後レンズキャップ、フード付



目立ったキズ等もなくレンズの状態もいいです。

解放からとてもシャープに写り、スナップ、ポートレート、風景にとても使いやすい焦点距離です。



あくまで中古品だということをご理解ある方のみご購入ください。即購入可。



AF機構有無:AF

color:BLACK

ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外

フォーマット種類:35mmフルサイズ

レンズマウント(メーカ):キヤノンEFマウント

一眼レフ/ミラーレス:一眼レフ用

交換レンズタイプ:単焦点レンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能:補正機能有

特殊レンズタイプ:特殊レンズ以外



#キヤノン

#Canon

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マウント···キヤノンEFマウント系



フルサイズ対応···フルサイズ対応可

焦点距離···18mm～70mm未満