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EF35mmF2 IS USM キヤノン canon
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￥21150税込
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商品の詳細
CanonEF35mmF2ISUSM
箱、前後レンズキャップ、フード付
目立ったキズ等もなくレンズの状態もいいです。
解放からとてもシャープに写り、スナップ、ポートレート、風景にとても使いやすい焦点距離です。
あくまで中古品だということをご理解ある方のみご購入ください。即購入可。
AF機構有無:AF
color:BLACK
ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外
フォーマット種類:35mmフルサイズ
レンズマウント(メーカ):キヤノンEFマウント
一眼レフ/ミラーレス:一眼レフ用
交換レンズタイプ:単焦点レンズ
交換レンズ内手ぶれ補正機能:補正機能有
特殊レンズタイプ:特殊レンズ以外
#キヤノン
#Canon
sigmaartf1.4leosr
マウント···キヤノンEFマウント系
フルサイズ対応···フルサイズ対応可
焦点距離···18mm～70mm未満
箱、前後レンズキャップ、フード付
目立ったキズ等もなくレンズの状態もいいです。
解放からとてもシャープに写り、スナップ、ポートレート、風景にとても使いやすい焦点距離です。
あくまで中古品だということをご理解ある方のみご購入ください。即購入可。
AF機構有無:AF
color:BLACK
ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外
フォーマット種類:35mmフルサイズ
レンズマウント(メーカ):キヤノンEFマウント
一眼レフ/ミラーレス:一眼レフ用
交換レンズタイプ:単焦点レンズ
交換レンズ内手ぶれ補正機能:補正機能有
特殊レンズタイプ:特殊レンズ以外
#キヤノン
#Canon
sigmaartf1.4leosr
マウント···キヤノンEFマウント系
フルサイズ対応···フルサイズ対応可
焦点距離···18mm～70mm未満
商品の説明
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