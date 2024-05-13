TOSHIBA LED REGZA S8 23S8

商品の詳細

TOSHIBALEDREGZAS823S8



断捨離の為、出品。

動作確認済。

特に異常等ありません。



BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR

LEDバックライト有

LED種類:エッジライトLED

NETFLIX:NONETFLIX

WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT

color:BLACK

アスペクト比:16:9

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ:LCD(液晶)

ハイビジョン対応:ハイビジョン

地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2011カラーTV:5

多段階評価2014カラーTV:3

画素数クラス別(横):1024−1366

画素数クラス別(縦):720−1024

画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満

画面サイズ・クラス別4:23インチ

省エネ基準目標年度:2012年度

電源タイプ:ACタイプ

高速液晶表示:60ヘルツ



#東芝

#TOSHIBA