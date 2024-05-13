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TOSHIBA LED REGZA S8 23S8
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TOSHIBA LED REGZA S8 23S8

東芝

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TOSHIBA LED REGZA S8 23S8
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商品の詳細

TOSHIBALEDREGZAS823S8

断捨離の為、出品。
動作確認済。
特に異常等ありません。

BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:ハイビジョン
地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有
外付けHDD対応有
多段階評価2011カラーTV:5
多段階評価2014カラーTV:3
画素数クラス別(横):1024−1366
画素数クラス別(縦):720−1024
画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満
画面サイズ・クラス別4:23インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ

#東芝
#TOSHIBA

商品の説明

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