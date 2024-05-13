Panasonic SX3 i5/16G超速SSD 256GB/office2‼️

商品の詳細

PanasonicSX3i5/16G超速SSD256GB/KINGSOFTWPSOffice2



☆まず最初に購入された方にダブルクリックするとシャットダウンと再起動が出来るアイコンと神の窓と言われる各種セッティングにすぐアクセス出来るアイコン、合計3つの超便利なアイコンを作成してお渡しいたします‼️



☘超速新品SSD256GB➡️起動、シャットダウンともめちゃ早いです！



★KINGSOFTWPSOffice2付属‼️



マイクロソフトWord.Excel.PowerPoint.等と互換使用可能です‼️



仕様



■型名：CF-SX3

■CPU：Corei5-4310U（2.0GHｚＴＢ時2.9Ghz）

■メモリ：16GB(DDR3）☜余裕アリ！

■SSD：256GB

■液晶:HD+(1600×900ドット)12.1型ワイド液晶

■光学ドライブ：DVDマルチドライブ

■無線LAN：11a/b/g/n

■その他：Bluetooth、Webカメラ、LAN、SDカードスロット

■インターフェース：USB3.0×2、USB2.0×1、音声入出力、HDMI出力、RGB出力

■OS:Windows10PRO(64Bit)

■WPSOffice2(ライセンスカード付)

■寸法・重さ:幅295×奥行216.2×高さ25.4mm約1.4kg

■付属品：ノートパソコン本体、ACアダプタ(起動時に何れかのキーを押して下さいとの表示が、出ますが、キーを押せば普通に立ち上がります)

一部右側にヒビがありますが、パソコンの機能に影響はございません。写真でご確認ください！



☆☆バッテリーは省エネモードですがは11時間28分と表示されています‼️



#レッツノート

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