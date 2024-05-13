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NEC/ノートパソコン/Windows11/オフィス付き/Core i7/SSD
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￥17983税込
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商品の詳細
✿今なら新品の無線マウスをプレゼント♪
✿おしゃれで高機能なホワイトカラーのノートパソコンです♪
⇒内蔵型のWebカメラ・Bluetooth付き
⇒Zoomでのオンライン講義やゼミもOK
⇒数字入力が楽チンなテンキー付き
✿快適動作のメモリ16GB＆新品SSD512GBに増設しています♪
⇒SSDは高速起動や静音性、耐衝撃性などメリットが大きいです！
✿MicrosoftのOffice2021が入っています♪
⇒大学生活に必須のワード・エクセル・パワーポイント！
⇒レポート作成や卒論・就活にとっても役立ちます！
✿便利なアプリもインストール済です♪
・高速高機能ブラウザー＜GoogleChrome＞
・オンライン講義・通話＜Zoom/Skype＞
・必須の講義ノート＜Evernote＞
・人気SNS＜LINE/Instagram/Twitter＞
・人気動画アプリ＜YouTube/TikTok＞
・音楽管理・再生ソフト＜iTunes＞
・画像・動画編集/はがき作成ソフト
・CD/DVD/BD再生・CD/DVD書込ソフト
・万全のウィルス対策＜WindowsDefender＞
✿仕様
【メーカー】NECLAVIE
【型名】NS700/C
【OS】Windows11Pro(64bit)
【CPU】Intel(R)Corei76500U
【メモリ】16GB(大容量!)
【ストレージ】新品SSD512GB(大容量!)
【光学ドライブ】ブルーレイ
【モニター】15.6型ワイド
【解像度】フルHD(1920x1080)
【有線/無線LAN】あり
【端子】USB3.0x2/2.0x1/HDMI/SDカード
【付属品】ACアダプター
✿確認事項
・バッテリーは消耗品のため保証外です。
・詳しくはプロフをご覧ください。
✿状態
・小傷がありますがきれいな状態で動作もサクサク快適です。
・バッテリー残量は充電99％で3時間24分（写真9枚目:参考値）です。
✿発送等
・リユースダンボールの丁寧な梱包とスピーディーな発送を心がけております！
・ご購入後1週間は初期不良の対応をいたしますので、安心してお買い求め下さい！
✿おしゃれで高機能なホワイトカラーのノートパソコンです♪
⇒内蔵型のWebカメラ・Bluetooth付き
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・CD/DVD/BD再生・CD/DVD書込ソフト
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✿仕様
【メーカー】NECLAVIE
【型名】NS700/C
【OS】Windows11Pro(64bit)
【CPU】Intel(R)Corei76500U
【メモリ】16GB(大容量!)
【ストレージ】新品SSD512GB(大容量!)
【光学ドライブ】ブルーレイ
【モニター】15.6型ワイド
【解像度】フルHD(1920x1080)
【有線/無線LAN】あり
【端子】USB3.0x2/2.0x1/HDMI/SDカード
【付属品】ACアダプター
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・バッテリーは消耗品のため保証外です。
・詳しくはプロフをご覧ください。
✿状態
・小傷がありますがきれいな状態で動作もサクサク快適です。
・バッテリー残量は充電99％で3時間24分（写真9枚目:参考値）です。
✿発送等
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商品の説明
NEC ノートパソコン VKシリーズ ■CPU:高性能第3世代Core i7/■SSD:1000GB/RAM:8GB/内蔵テンキー搭載/Office 2019搭載/Windows11/15.6インチ液晶/無線LAN/DVD/WIFI/NoteBook PC office付き/在宅勤務 仕事用 学習用 ...
NEC/ノートパソコン/Windows11/オフィス付き/Core i7/SSD smcint.com
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