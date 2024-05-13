NEC/ノートパソコン/Windows11/オフィス付き/Core i7/SSD

商品の詳細

✿今なら新品の無線マウスをプレゼント♪



✿おしゃれで高機能なホワイトカラーのノートパソコンです♪

⇒内蔵型のWebカメラ・Bluetooth付き

⇒Zoomでのオンライン講義やゼミもOK

⇒数字入力が楽チンなテンキー付き



✿快適動作のメモリ16GB＆新品SSD512GBに増設しています♪

⇒SSDは高速起動や静音性、耐衝撃性などメリットが大きいです！



✿MicrosoftのOffice2021が入っています♪

⇒大学生活に必須のワード・エクセル・パワーポイント！

⇒レポート作成や卒論・就活にとっても役立ちます！



✿便利なアプリもインストール済です♪

・高速高機能ブラウザー＜GoogleChrome＞

・オンライン講義・通話＜Zoom/Skype＞

・必須の講義ノート＜Evernote＞

・人気SNS＜LINE/Instagram/Twitter＞

・人気動画アプリ＜YouTube/TikTok＞

・音楽管理・再生ソフト＜iTunes＞

・画像・動画編集/はがき作成ソフト

・CD/DVD/BD再生・CD/DVD書込ソフト

・万全のウィルス対策＜WindowsDefender＞



✿仕様

【メーカー】NECLAVIE

【型名】NS700/C

【OS】Windows11Pro(64bit)

【CPU】Intel(R)Corei76500U

【メモリ】16GB(大容量!)

【ストレージ】新品SSD512GB(大容量!)

【光学ドライブ】ブルーレイ

【モニター】15.6型ワイド

【解像度】フルHD(1920x1080)

【有線/無線LAN】あり

【端子】USB3.0x2/2.0x1/HDMI/SDカード

【付属品】ACアダプター



✿確認事項

・バッテリーは消耗品のため保証外です。

・詳しくはプロフをご覧ください。



✿状態

・小傷がありますがきれいな状態で動作もサクサク快適です。

・バッテリー残量は充電99％で3時間24分（写真9枚目:参考値）です。



✿発送等

・リユースダンボールの丁寧な梱包とスピーディーな発送を心がけております！

・ご購入後1週間は初期不良の対応をいたしますので、安心してお買い求め下さい！