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Apple pencil 第2世代　動作問題なし

アップル

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Apple pencil 第2世代　動作問題なし
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商品の詳細

アップルペンシルの第二世代
写真の通り先端が削れていますが、問題なく動作します！
本体部分にも写真の通り、黒ずみが少しあり、細かい傷も少しあります
箱はなく、本体のみです

よろしくお願いします

商品の説明

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