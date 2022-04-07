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Apple pencil 第2世代 動作問題なし
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商品の詳細
アップルペンシルの第二世代
写真の通り先端が削れていますが、問題なく動作します！
本体部分にも写真の通り、黒ずみが少しあり、細かい傷も少しあります
箱はなく、本体のみです
よろしくお願いします
写真の通り先端が削れていますが、問題なく動作します！
本体部分にも写真の通り、黒ずみが少しあり、細かい傷も少しあります
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商品の説明
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