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☆新品級極上品☆Canon EF-S 24mm F:2.8 STM
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￥5504税込
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商品の詳細
☆キャノンのパンケーキレンズ、EF-S24mm1:2.8STMです。
☆35mm判換算で38mm相当という、使い勝手のよい画角をもつEF-Sレンズ初のパンケーキレンズ。
カメラに装着していることを感じさせない約125gの軽量・コンパクトなサイズで、気軽にどこへでも持ち運ぶことができます。
自然な画角で、スナップ写真やポートレート、風景など、さまざまな撮影で活躍します。
非球面レンズの採用により、画面全体での高画質も実現。
☆目立ったあたり、キズ、汚れ、スレ、使用感などなく綺麗です、またレンズ及びレンズ内も雲、キズ、カビ、ゴミなどなく綺麗です。
☆私感ですので神経質な方の購入は、ご遠慮お願いいたします。
☆動作確認済みです。
☆付属品は新品のフロント及びリアのレンズキャップだけです、その他付属品は何もありません。
☆商品到着後に、初期動作不良の場合は3日以内であれば対応いたします。
CanonEF-S24F2.8STM
AF機構有無:AF
color:BLACK
ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外
フォーマット種類:APS−C
レンズマウント(メーカ):キヤノンEFマウント
一眼レフ/ミラーレス:一眼レフ用
交換レンズタイプ:単焦点レンズ
特殊レンズタイプ:特殊レンズ以外
#キヤノン
CanonEF24F2.8
AF機構有無:AF
ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外
レンズマウント(メーカ):キヤノンEFマウント
商品の説明
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