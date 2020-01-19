☆新品級極上品☆Canon EF-S 24mm F:2.8 STM

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



☆キャノンのパンケーキレンズ、EF-S24mm1:2.8STMです。



☆35mm判換算で38mm相当という、使い勝手のよい画角をもつEF-Sレンズ初のパンケーキレンズ。

カメラに装着していることを感じさせない約125gの軽量・コンパクトなサイズで、気軽にどこへでも持ち運ぶことができます。

自然な画角で、スナップ写真やポートレート、風景など、さまざまな撮影で活躍します。

非球面レンズの採用により、画面全体での高画質も実現。



☆目立ったあたり、キズ、汚れ、スレ、使用感などなく綺麗です、またレンズ及びレンズ内も雲、キズ、カビ、ゴミなどなく綺麗です。



☆私感ですので神経質な方の購入は、ご遠慮お願いいたします。



☆動作確認済みです。



☆付属品は新品のフロント及びリアのレンズキャップだけです、その他付属品は何もありません。



☆商品到着後に、初期動作不良の場合は3日以内であれば対応いたします。





CanonEF-S24F2.8STM



AF機構有無:AF

color:BLACK

ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外

フォーマット種類:APS−C

レンズマウント(メーカ):キヤノンEFマウント

一眼レフ/ミラーレス:一眼レフ用

交換レンズタイプ:単焦点レンズ

特殊レンズタイプ:特殊レンズ以外



#キヤノン



CanonEF24F2.8



AF機構有無:AF

ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外

レンズマウント(メーカ):キヤノンEFマウント