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最終価格 極美品 ASUS Vivobook15 M1502IA-BQ326W
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￥24400税込
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商品の詳細
こちらはAmazon限定のM1502IA-BQ326Wです。
2023年7月に購入し、10日程使用しました。
初期化して送りますので、付属のWPSは使用できないと思います。未使用のライセンスがありますので、そちらをお付けすることもできます。
レポートや発表資料などを作るのであれば、十分な機能だと思います。
付属の箱を緩衝材で包装し、その上から簡易包装して発送予定です。
【OS】Windows11Home64ビット
【Office】なし
【カラー】クワイエットブルー
【本体サイズ】幅359.7mm×奥行き232.5mm×高さ19.9mm約1.7kg
【バッテリー駆動】約8.7時間
【消費電力】最大約90W
【ディスプレイ】15.6型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット
【CPU】AMDRyzen74800H
【メモリ】16GBDDR4-3200
【ストレージ】512GB(SSD)
【グラフィックス】Radeonグラフィックス(CPU内蔵)
【webカメラ】92万画素Webカメラ内蔵
【キーボード】102キー日本語キーボード
【ポインティングデバイス】マルチタッチ・タッチパッド
【外部ディスプレイ出力】HDMI×1
【USBポート】USB3.2(Type-C/Gen1)※データ転送をサポート×1、USB3.2(Type-A/Gen1)×2、USB2.0×1
【オーディオ】ステレオスピーカー内(2W×2)、アレイマイク内蔵、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
【通信機能】無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wifi6),Bluetooth5.1
【付属品】ACアダプター、製品保証書、ユーザーマニュアル
#ASUS
#エイスース
#Vivobook
#ノートパソコン
画面サイズ···14.5～16.9インチ
製品年式···2022
CPU種類···Ryzen7
OS···Windows11
2023年7月に購入し、10日程使用しました。
初期化して送りますので、付属のWPSは使用できないと思います。未使用のライセンスがありますので、そちらをお付けすることもできます。
レポートや発表資料などを作るのであれば、十分な機能だと思います。
付属の箱を緩衝材で包装し、その上から簡易包装して発送予定です。
【OS】Windows11Home64ビット
【Office】なし
【カラー】クワイエットブルー
【本体サイズ】幅359.7mm×奥行き232.5mm×高さ19.9mm約1.7kg
【バッテリー駆動】約8.7時間
【消費電力】最大約90W
【ディスプレイ】15.6型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット
【CPU】AMDRyzen74800H
【メモリ】16GBDDR4-3200
【ストレージ】512GB(SSD)
【グラフィックス】Radeonグラフィックス(CPU内蔵)
【webカメラ】92万画素Webカメラ内蔵
【キーボード】102キー日本語キーボード
【ポインティングデバイス】マルチタッチ・タッチパッド
【外部ディスプレイ出力】HDMI×1
【USBポート】USB3.2(Type-C/Gen1)※データ転送をサポート×1、USB3.2(Type-A/Gen1)×2、USB2.0×1
【オーディオ】ステレオスピーカー内(2W×2)、アレイマイク内蔵、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
【通信機能】無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wifi6),Bluetooth5.1
【付属品】ACアダプター、製品保証書、ユーザーマニュアル
#ASUS
#エイスース
#Vivobook
#ノートパソコン
画面サイズ···14.5～16.9インチ
製品年式···2022
CPU種類···Ryzen7
OS···Windows11
商品の説明
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