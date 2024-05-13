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HyperX SoloCast USBスタンドアロンマイク
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商品の詳細
2022年頃購入、動作確認済み
箱、ケーブル付属しません。
Amazonの定価は7980円です。
商品の説明
HyperX SoloCast USBスタンドアロンマイク テレワーク/ストリーマー/コンテンツクリエーター/ゲーマー向け/PC,PS4,PS5使用可能 メーカー 2年保証 HMIS1X-XX-BK/G ( 4P5P8AA )
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