【銘玉】Zeiss Makro-planar 2/50 ZF 【最終値下】

商品の詳細

コシナ製カールツァイスのマクロプラナー50mmF2です。NikonFマウントです。

NikonFやD850で使用しておりましたが、機材の入れ替えに伴い出品致します。



◼️商品説明

メーカー:Nikon

商品用途:カメラレンズ

型番:CarlZeissMakro-planart*2/50ZF

付属品:前後キャップ



■状態

・絞り、ピントリングともに正常に動作します。機能面に問題はありません。

(D5600、D850で動作確認済)



・レンズ内にカビはなく、かなりキレイです。

(参考までに作例を載せておきます。)

外面は、通常使用に伴う多少のスレはありますが、大きなキズはありません。



■商品の特徴

・開放からよく解像するレンズです。

現行レンズにひけをとらない鮮明な写真が撮れます。4500万画素のD850でも解像感ある写真が撮れました。



・50mmのマクロレンズながらF2という明るさがあり、マクロ撮影以外の使用にも適しています。マクロレンズとしてはハーフマクロとなります。



・総金属製で作りが良く、ピントリングの滑らかな動きとはっきりしたピント面は多くの人を虜にしています。実際に使って確かめてみてください。



・AI-Sタイプレンズと同じように、NikonFマウントすべてのカメラで使用できます。また爪があるため、NikonFフォトミックなどの古いフィルムカメラでも露出制御が可能です。

(Fマウントのデジカメを使用する方は、メニューの「レンズ情報手動設定」にて50mmF2と登録すると、露出制御が可能になります。)

マウントアダプターでの使用も可能です。





今なお名玉と謳われているレンズです。

フィルムカメラなどでゆったりマニュアルフォーカスを使って写真を撮る方には、特に使ってみて欲しいレンズです。

寄れる標準レンズとして一本いかがでしょうか。

是非ご検討ください。









カラー...ブラック

マウント...ニコンFマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ対応可

開放F値...2.0～2.5未満

焦点距離...18mm～70mm未満