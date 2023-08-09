NEC VL570TG　WIN10良品PC　HDMIオフィス付即使用可

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



NEC VALUESTAR VL570TGのメンテナンス済品（中古品）を出品します。

HD取り付け、整備しました。

一応、内外清掃し、12時間以上確認、動作等、問題はありませんでした。

メール、事務処理、ネットサーフィンなど活用できます。



本体と電源ケーブル、無料でHDMIケーブル、DVIケーブル、オーディオケーブルステレオミニジャック（オス-オス）を付けます。USB10キー付きキーボード、マウス付きです。



詳細 サイズ縦（340）×横（98）×奥（402）ｍｍ実寸による

マザーボード電池新品取り換え済み

Win10Pro64bit(Win7Proより)最新状態更新済み

CPU Intelcore2Quad Q8400 4コア 2.66ＧＨｚ

メモリ 2スロット DDR3 10600U 2GB×2 4GB

DVD-マルチ

2.5インチＨＤ 320ＧＢ×1 （3.5-2.5マウンタ付き）

有線LAN

グラフィックボードNVIDIAGeForceGT120

モニター出力 HDMI、DVI

ソフト

ブラウザ googleChrome

メーラー thunderbird

セキュリティ KINGSOFTインターネットセキュリティ20

マイクロソフトオフィス365



有料オプションで（電源をUSBか100Vか選択ください）アンプ付きスピーカー、無線LANをお付けできます。

DVI-VGAアダプタ、VGAケーブルが入用なら、連絡ください。

ご気軽にご相談ください。

質問あればお答えいたします。

即購入大歓迎です。

多少の傷等が見受けられる場合がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。

万が一初期動作不良がございましたら、評価前、到着後１週間以内にご連絡ください。

プロフィール欄をよく読んでお取引に移るようにお願いします。

お取引に多々不備があるかもしれませんが、お取引終了まで、よろしくお願いいたします。



1-2023.08.09