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NEC VL570TG WIN10良品PC HDMIオフィス付即使用可
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￥3352税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
NEC VALUESTAR VL570TGのメンテナンス済品（中古品）を出品します。
HD取り付け、整備しました。
一応、内外清掃し、12時間以上確認、動作等、問題はありませんでした。
メール、事務処理、ネットサーフィンなど活用できます。
本体と電源ケーブル、無料でHDMIケーブル、DVIケーブル、オーディオケーブルステレオミニジャック（オス-オス）を付けます。USB10キー付きキーボード、マウス付きです。
詳細 サイズ縦（340）×横（98）×奥（402）ｍｍ実寸による
マザーボード電池新品取り換え済み
Win10Pro64bit(Win7Proより)最新状態更新済み
CPU Intelcore2Quad Q8400 4コア 2.66ＧＨｚ
メモリ 2スロット DDR3 10600U 2GB×2 4GB
DVD-マルチ
2.5インチＨＤ 320ＧＢ×1 （3.5-2.5マウンタ付き）
有線LAN
グラフィックボードNVIDIAGeForceGT120
モニター出力 HDMI、DVI
ソフト
ブラウザ googleChrome
メーラー thunderbird
セキュリティ KINGSOFTインターネットセキュリティ20
マイクロソフトオフィス365
有料オプションで（電源をUSBか100Vか選択ください）アンプ付きスピーカー、無線LANをお付けできます。
DVI-VGAアダプタ、VGAケーブルが入用なら、連絡ください。
ご気軽にご相談ください。
質問あればお答えいたします。
即購入大歓迎です。
多少の傷等が見受けられる場合がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。
万が一初期動作不良がございましたら、評価前、到着後１週間以内にご連絡ください。
プロフィール欄をよく読んでお取引に移るようにお願いします。
お取引に多々不備があるかもしれませんが、お取引終了まで、よろしくお願いいたします。
1-2023.08.09
NEC VALUESTAR VL570TGのメンテナンス済品（中古品）を出品します。
HD取り付け、整備しました。
一応、内外清掃し、12時間以上確認、動作等、問題はありませんでした。
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本体と電源ケーブル、無料でHDMIケーブル、DVIケーブル、オーディオケーブルステレオミニジャック（オス-オス）を付けます。USB10キー付きキーボード、マウス付きです。
詳細 サイズ縦（340）×横（98）×奥（402）ｍｍ実寸による
マザーボード電池新品取り換え済み
Win10Pro64bit(Win7Proより)最新状態更新済み
CPU Intelcore2Quad Q8400 4コア 2.66ＧＨｚ
メモリ 2スロット DDR3 10600U 2GB×2 4GB
DVD-マルチ
2.5インチＨＤ 320ＧＢ×1 （3.5-2.5マウンタ付き）
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モニター出力 HDMI、DVI
ソフト
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有料オプションで（電源をUSBか100Vか選択ください）アンプ付きスピーカー、無線LANをお付けできます。
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多少の傷等が見受けられる場合がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。
万が一初期動作不良がございましたら、評価前、到着後１週間以内にご連絡ください。
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1-2023.08.09
商品の説明
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