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NEC VL570TG　WIN10良品PC　HDMIオフィス付即使用可

エヌイーシー

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3352税込

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NEC VL570TG　WIN10良品PC　HDMIオフィス付即使用可
NEC VL570TG　WIN10良品PC　HDMIオフィス付即使用可
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。
　
　NEC　VALUESTAR　VL570TGのメンテナンス済品（中古品）を出品します。
HD取り付け、整備しました。
一応、内外清掃し、12時間以上確認、動作等、問題はありませんでした。
メール、事務処理、ネットサーフィンなど活用できます。

本体と電源ケーブル、無料でHDMIケーブル、DVIケーブル、オーディオケーブルステレオミニジャック（オス-オス）を付けます。USB10キー付きキーボード、マウス付きです。

詳細　サイズ縦（340）×横（98）×奥（402）ｍｍ実寸による
マザーボード電池新品取り換え済み
Win10Pro64bit(Win7Proより)最新状態更新済み
CPU　Intelcore2Quad　Q8400　4コア　2.66ＧＨｚ
メモリ　2スロット　DDR3　10600U　2GB×2　4GB
DVD-マルチ　　
2.5インチＨＤ　320ＧＢ×1　（3.5-2.5マウンタ付き）
有線LAN
グラフィックボードNVIDIAGeForceGT120
モニター出力　HDMI、DVI
ソフト
ブラウザ　googleChrome
メーラー　thunderbird
セキュリティ　KINGSOFTインターネットセキュリティ20
マイクロソフトオフィス365

有料オプションで（電源をUSBか100Vか選択ください）アンプ付きスピーカー、無線LANをお付けできます。
DVI-VGAアダプタ、VGAケーブルが入用なら、連絡ください。
ご気軽にご相談ください。
質問あればお答えいたします。
即購入大歓迎です。
多少の傷等が見受けられる場合がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。
万が一初期動作不良がございましたら、評価前、到着後１週間以内にご連絡ください。
プロフィール欄をよく読んでお取引に移るようにお願いします。
お取引に多々不備があるかもしれませんが、お取引終了まで、よろしくお願いいたします。

1-2023.08.09

商品の説明

NEC VL570TG　WIN10良品PC　HDMIオフィス付即使用可
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