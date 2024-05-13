【10/11値下げ】MAGIC KEYBOARD2 A1644

商品の詳細

中古動作品AppleMagicKeyboardA1644-日本語になります。



動作確認済み



本体のみ



中古品ですが、大きいダメージは有りません。使用での擦れ子傷は有ります。画像をご確認ください。

あくまでも中古品なので、ご理解頂ける方のみ、ご検討をよろしくお願い致します。



コメント無し、即購入OK

どうぞ宜しくお願い致します。

値下げはこちらで行いますので、無茶な値下げ交渉はお控え下さい。



#アップル

#キーボード



BLUETOOTH有

PLATFORM:COMPUTER

color:SILVER



#Apple

#APPLE



種類···キーボード



ケーブル···ワイヤレス(無線)