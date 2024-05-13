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【10/11値下げ】MAGIC KEYBOARD2 A1644
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商品の詳細
動作確認済み
本体のみ
中古品ですが、大きいダメージは有りません。使用での擦れ子傷は有ります。画像をご確認ください。
あくまでも中古品なので、ご理解頂ける方のみ、ご検討をよろしくお願い致します。
コメント無し、即購入OK
どうぞ宜しくお願い致します。
値下げはこちらで行いますので、無茶な値下げ交渉はお控え下さい。
#アップル
#キーボード
BLUETOOTH有
PLATFORM:COMPUTER
color:SILVER
#Apple
#APPLE
種類···キーボード
ケーブル···ワイヤレス(無線)
商品の説明
即納得価】 Apple ワイヤレスキーボード 2 Magic Keyboard 2 KMIf8 ...
APPLE Wireless Magic Keyboard 2 || A1644 EMC 2815 || MLA22LL/A
【未使用品】Apple純正 Magic Keyboard(A1644) + Magic Mouse 2(A1657) 日本語ワイヤレスキーボード/マウスセット 新古品 【新品】【20231026】-TCE Direct本店
Apple Magic Keyboard 2 A1644 Wireless Rechargeable Compact Keyboard No Charger
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Magic Keyboard - 日本語（JIS） - Apple（日本）
SEE DESCRIPTION Apple Magic Keyboard 2 A1644 Bluetooth Wireless
Apple アップル 純正 Magic Keyboard(JIS) マジックキーボード MLA22J ...
JChere mercari Proxy Service: マジックキーボード 2 APPLE MAGIC KEYBOA
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