【10/11値下げ】MAGIC KEYBOARD2 A1644

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アップル

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商品の詳細

中古動作品AppleMagicKeyboardA1644-日本語になります。

動作確認済み

本体のみ

中古品ですが、大きいダメージは有りません。使用での擦れ子傷は有ります。画像をご確認ください。
あくまでも中古品なので、ご理解頂ける方のみ、ご検討をよろしくお願い致します。

コメント無し、即購入OK
どうぞ宜しくお願い致します。
値下げはこちらで行いますので、無茶な値下げ交渉はお控え下さい。

#アップル
#キーボード

BLUETOOTH有
PLATFORM:COMPUTER
color:SILVER

#Apple
#APPLE

種類···キーボード

ケーブル···ワイヤレス(無線)

商品の説明

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