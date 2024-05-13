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iMac 27inch5K Core i7 メモリ24GB SSD512GB

アップル

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iMac 27inch5K Core i7 メモリ24GB SSD512GB
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AppleiMac2015/27inch5K/CPUIntelCorei7/24GB/SSD512GB/Office2021
菅:I4220-43

MacOS:Catalina
画面サイズ:27inch
画面解像度:Rentina5K(5120x2880)
CPU:intelCorei74GHz
グラフィック:AMDRadeonR9M395X4GB
メモリ:24GB1867MHzDDR3
ストレージ:高速　SSD512GB
入力ポート:画像参考
重量:9.54kg
iSightカメラ、Bluetooth、Wifi、AirDropなど便利機能満載。
付属品:本体、充電ケーブル。

-動作確認済みです。問題無く安心してください。
-中古品の為、傷・小傷・使用感等はご了承ください。

※MicrosoftOffice2021:Word,Exel,Powerpoint,Outlook,Onenote
全てのソフトが入っているパックライセンス認証済み、すぐ使えます。

#imac
#IMAC

モデル:#imac2013#imac2014#imac2015#imac2017#imac2019#imac2020

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人気モデル···iMac(27インチ)

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iMac 27inch5K Core i7 メモリ24GB SSD512GB
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2023年最新】imac 24-512の人気アイテム - メルカリ
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