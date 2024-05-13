iMac 27inch5K Core i7 メモリ24GB SSD512GB

商品の詳細

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AppleiMac2015/27inch5K/CPUIntelCorei7/24GB/SSD512GB/Office2021

菅:I4220-43



MacOS:Catalina

画面サイズ:27inch

画面解像度:Rentina5K(5120x2880)

CPU:intelCorei74GHz

グラフィック:AMDRadeonR9M395X4GB

メモリ:24GB1867MHzDDR3

ストレージ:高速 SSD512GB

入力ポート:画像参考

重量:9.54kg

iSightカメラ、Bluetooth、Wifi、AirDropなど便利機能満載。

付属品:本体、充電ケーブル。



-動作確認済みです。問題無く安心してください。

-中古品の為、傷・小傷・使用感等はご了承ください。



※MicrosoftOffice2021:Word,Exel,Powerpoint,Outlook,Onenote

全てのソフトが入っているパックライセンス認証済み、すぐ使えます。



#imac

#IMAC



モデル:#imac2013#imac2014#imac2015#imac2017#imac2019#imac2020



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