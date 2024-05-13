東芝 Bluetooth Webカメラ＆マイク SD Wi-Fi ノートパソコン - ノートPC

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東芝 Bluetooth Webカメラ＆マイク SD Wi-Fi ノートパソコン
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商品の詳細
こちらの商品はメンテナンス＆クリーニング済み、面倒な初期設定も完了、届きましたらすぐにご利用できます！
ウイルス対策ソフト、Wi-Fiも搭載しインターネットにも安全にすぐに接続できます！
メモリも8GBに増設済みでサクサク動作！
ストレージ（記憶装置）を新品SSDに交換済み、HDD搭載PCと比較して5倍の速さと高速なため、起動も速くすべての作業がより快適に行なえます！
256GBの大容量でデータ保存も安心です！
MicrosoftOfficeOnline(Microsoft365Web)とLibreOffice搭載でWord、Excel、PowerPoint(ワード、エクセル、パワーポイント）がご利用できます。
文章作成、表計算、プレゼン資料作成などができます。
Webカメラ、マイク内蔵でリモートワークにも対応！
BluetoothやSDカードスロットも使用でき、CDやDVDも焼けます！
安心してお使いいただけるようにサポートもいたします！
ソフト
GoogleChrome（高速ブラウザ）
YouTube（動画）
iTunes（音楽）
LINE（メッセージ）
Zoom（リモート）
Skype（リモート）
Windowsメール(メール)
Imgburn(DVD/CD書き込みソフト)
VLCMediaPlayer(DVD再生ソフト)
WindowsDefender(ウイルス対策ソフト)
スペック
型番：dynabookAB15/RW
OS：Windows1164bit
液晶：15.6型ワイド
解像度：1366x768
CPU：Celeron3205U1.5GHz
メモリ：8GB
SSD：256GB
ドライブ：DVDスーパーマルチ
サイズ（幅x奥行）：38x26cm
バッテリー（残り5時間30分と表示）
付属品：ACアダプター
※バッテリーは消耗品のためACアダプターと接続しながら使用して下さい。
※ご購入前にプロフィールをご確認下さい。
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H26
商品の説明
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