東芝 Bluetooth Webカメラ＆マイク SD Wi-Fi ノートパソコン - ノートPC

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます！



こちらの商品はメンテナンス＆クリーニング済み、面倒な初期設定も完了、届きましたらすぐにご利用できます！



ウイルス対策ソフト、Wi-Fiも搭載しインターネットにも安全にすぐに接続できます！



メモリも8GBに増設済みでサクサク動作！



ストレージ（記憶装置）を新品SSDに交換済み、HDD搭載PCと比較して5倍の速さと高速なため、起動も速くすべての作業がより快適に行なえます！

256GBの大容量でデータ保存も安心です！



MicrosoftOfficeOnline(Microsoft365Web)とLibreOffice搭載でWord、Excel、PowerPoint(ワード、エクセル、パワーポイント）がご利用できます。

文章作成、表計算、プレゼン資料作成などができます。



Webカメラ、マイク内蔵でリモートワークにも対応！



BluetoothやSDカードスロットも使用でき、CDやDVDも焼けます！



安心してお使いいただけるようにサポートもいたします！



ソフト

GoogleChrome（高速ブラウザ）

YouTube（動画）

iTunes（音楽）

LINE（メッセージ）

Zoom（リモート）

Skype（リモート）

Windowsメール(メール)

Imgburn(DVD/CD書き込みソフト)

VLCMediaPlayer(DVD再生ソフト)

WindowsDefender(ウイルス対策ソフト)



スペック

型番：dynabookAB15/RW

OS：Windows1164bit

液晶：15.6型ワイド

解像度：1366x768

CPU：Celeron3205U1.5GHz

メモリ：8GB

SSD：256GB

ドライブ：DVDスーパーマルチ

サイズ（幅x奥行）：38x26cm

バッテリー（残り5時間30分と表示）

付属品：ACアダプター

※バッテリーは消耗品のためACアダプターと接続しながら使用して下さい。



※ご購入前にプロフィールをご確認下さい。



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