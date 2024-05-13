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キヤノン

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BCI-321+320/5MP ×2
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CanonBCI-321+320/5MP×2

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インクジェットカートリッジタイプ:詰替カートリッジ
リサイクル:非リサイクル
リボン印字方式対応:インクジェット対応
対応プリンタ最大出力用紙サイズ:A2未満
対応メーカー名(主):CANON
純正・互換種類:純正

#キヤノン
#Canon


種類···インク

商品の説明

BCI-321+320/5MP ×2
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