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BCI-321+320/5MP ×2
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商品の詳細
CanonBCI-321+320/5MP×2
取付期限は写真をご覧ください。
送料の関係で箱から出してお送りいたします。
箱が必要な方、箱から出さないで欲しい方はコメントでお知らせください。
+200円で箱から出さず送ります。
インクジェットカートリッジタイプ:詰替カートリッジ
リサイクル:非リサイクル
リボン印字方式対応:インクジェット対応
対応プリンタ最大出力用紙サイズ:A2未満
対応メーカー名(主):CANON
純正・互換種類:純正
#キヤノン
#Canon
種類···インク
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インクジェットカートリッジタイプ:詰替カートリッジ
リサイクル:非リサイクル
リボン印字方式対応:インクジェット対応
対応プリンタ最大出力用紙サイズ:A2未満
対応メーカー名(主):CANON
純正・互換種類:純正
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商品の説明
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