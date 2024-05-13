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HP ProBook 450 G3 第6世代15.6 型ノートWin10Pro

エイチピー

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HP ProBook 450 G3 第6世代15.6 型ノートWin10Pro
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商品の詳細

＊Windows10Pro搭載
＊第6世代インテルCeleronプロセッサー搭載
＊初期化・初期設定済みですぐ使用できます。

■スペック
商品名ProBook450G3
ＣＰＵIntel第6世代Celeron3855U
ＧＰＵインテルHDグラフィックス510
メモリ8GB
ＨＤＤ500GB
ＬＡＮGigabit有線LAN・無線LAN
ＯＳWindows10Pro64bit
その他DVDドライブなし

■特徴
外装に小傷あります。
バッテリーが0％の為、電源ケーブルを接続してご使用ください。

■付属品
・本体
・ACアダプター

■注意事項
・中古品の為、神経質な方は購入をお控えください。
・電源が入らない重篤な不具合以外の返品はできません。
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商品の説明

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