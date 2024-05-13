HP ProBook 450 G3 第6世代15.6 型ノートWin10Pro

商品の詳細

＊Windows10Pro搭載

＊第6世代インテルCeleronプロセッサー搭載

＊初期化・初期設定済みですぐ使用できます。



■スペック

商品名ProBook450G3

ＣＰＵIntel第6世代Celeron3855U

ＧＰＵインテルHDグラフィックス510

メモリ8GB

ＨＤＤ500GB

ＬＡＮGigabit有線LAN・無線LAN

ＯＳWindows10Pro64bit

その他DVDドライブなし



■特徴

外装に小傷あります。

バッテリーが0％の為、電源ケーブルを接続してご使用ください。



■付属品

・本体

・ACアダプター



■注意事項

・中古品の為、神経質な方は購入をお控えください。

・電源が入らない重篤な不具合以外の返品はできません。

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