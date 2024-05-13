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HP ProBook 450 G3 第6世代15.6 型ノートWin10Pro
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￥2775税込
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商品の詳細
＊Windows10Pro搭載
＊第6世代インテルCeleronプロセッサー搭載
＊初期化・初期設定済みですぐ使用できます。
■スペック
商品名ProBook450G3
ＣＰＵIntel第6世代Celeron3855U
ＧＰＵインテルHDグラフィックス510
メモリ8GB
ＨＤＤ500GB
ＬＡＮGigabit有線LAN・無線LAN
ＯＳWindows10Pro64bit
その他DVDドライブなし
■特徴
外装に小傷あります。
バッテリーが0％の為、電源ケーブルを接続してご使用ください。
■付属品
・本体
・ACアダプター
■注意事項
・中古品の為、神経質な方は購入をお控えください。
・電源が入らない重篤な不具合以外の返品はできません。
ノートパソコンノートPC高コスパ格安HPスリムリモートワーク 在宅勤務テレワーク
＊第6世代インテルCeleronプロセッサー搭載
＊初期化・初期設定済みですぐ使用できます。
■スペック
商品名ProBook450G3
ＣＰＵIntel第6世代Celeron3855U
ＧＰＵインテルHDグラフィックス510
メモリ8GB
ＨＤＤ500GB
ＬＡＮGigabit有線LAN・無線LAN
ＯＳWindows10Pro64bit
その他DVDドライブなし
■特徴
外装に小傷あります。
バッテリーが0％の為、電源ケーブルを接続してご使用ください。
■付属品
・本体
・ACアダプター
■注意事項
・中古品の為、神経質な方は購入をお控えください。
・電源が入らない重篤な不具合以外の返品はできません。
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商品の説明
【Microsoft Office 2019&Win10搭載】HP ProBook 450 G3 ★第6世代Core i5(2.3GHz)／８GBメモリ／SSD256GB+HDD500GB／15.6インチ／Ｗebカメラ／DVDマルチ (整備済み品)
15.6型ノート ProBook 450 G3/インテル Core-i5/RAM:8GB/SSD:256GB/指紋認証/内蔵カメラ/光学ドライブ搭載/5.8Ghz無線Wi-Fi/Bluetooth/10キー搭載/Microsoft Office 2019 Home&Business ...
HP ProBook 450 G3 / 15.6インチ ノートパソコン / CPU:第6世代 Core i5 / メモリ:16GB / SSD:240GB / Win11 / Office、インターネットセキュリティ / Webカメラ / テンキー / DVD / HDMI、VGA / Wi-Fi ...
Hp ProBook 450 G3 I5第六世代/ メモリ 8GB SSD 256GB /15.6インチ/ Windows11 Pro/WPS Office 2搭載/無線LAN/テンキー/ 内蔵カメラ/ 指紋(整備済み品)
エイチピー ノートPC 450G3/15.6型/10キー/Win 11 Pro/MS Office H&B 2019/Core i5-6200U/WEBカメラ/wajunのWIFI/Bluetooth/HDMI/8GB/1TB SSD (整備済み品)
Windows11選択可能！ Webカメラ HP ProBook 450 G3 第6世代 Core i3 6100U メモリ4GB 新品SSD128GB DVDマルチ 15.6インチ テンキー USB3.0 無線LAN Windows10 Pro Office付き | 中古ノートパソコン ...
Amazon.co.jp: ノートパソコン ProBook 450 G3 i5第六世代/ メモリ 8GB ...
ノートパソコン ProBook 450 G3 i5第六世代/ メモリ 8GB SSD 256GB/ Windows11/ 15.6インチ ノートパソコン Office搭載 Core i5-6200U/ Webカメラ内蔵/指紋/DVD-ROM/HDMI、VGA/Wi-Fi/仕事用ノートPC ...
エイチピー ノートPC 450G3/15.6型/10キー/Win 11 Pro/MS Office H&B 2019/Core i5-6200U/WEBカメラ/wajunのWIFI/Bluetooth/HDMI/8GB/1TB SSD (整備済み品)
ノートパソコン ProBook 450 G3 i5第六世代/ メモリ 8GB SSD 256GB/ Windows11/ 15.6インチ ノートパソコン Office搭載 Core i5-6200U/ Webカメラ内蔵/指紋/DVD-ROM/HDMI、VGA/Wi-Fi/仕事用ノートPC ...
Amazon.co.jp: 15.6型ノート ProBook 450 G3/インテル Core-i5/RAM:8GB ...
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