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MacBookRetinaEarly2015 12in Core M 1.1GH
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￥11328税込
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商品の詳細
覧頂きありがとうございます。
AppleMacBook12インチEarly2015の出品です。
MacOSCtalinaをクリーンインストールをしてお渡しします。
■外観・動作
外観につきましては、傷やスレ等がありますが全体的に綺麗です。
黒のスキンシールを貼っております。(3000円程度しました)
動作につきましては、問題なく動作しており、
USB・イヤホン端子共に問題なく動作しております。
バッテリーの充電回数は、150回程度です。
完動品です、バッテリーで稼働します。
IDは、userで登録してありますのでパスワードを入力すれば即起動いたします。
Office365をインストールしてあります、オマケです。
■スペック
PC名：AppleMacBookRetina,12-inch,Early2015
macOS：macOSCatalina
CPU：intelCoreM1.1GHz(ターボブースト時2.4GHz)
ストレージ：256GBPCleSSD
メモリ：DDR38GB
■付属品
・PC本体
・充電器
・充電ケーブル
商品の説明
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) - 技術仕様 (日本)
MacBook Retina 12インチ Early2015 1.1GHz Intel Core M 8GBメモリ 256GB SSD A1534 | 中古スマホ販売のアメモバ
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