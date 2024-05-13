MacBookRetinaEarly2015 12in Core M 1.1GH

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商品の詳細

Mac Book Retina Early201512inCoreM1.1GHzメモリ/8GBSSD/256GB

覧頂きありがとうございます。

AppleMacBook12インチEarly2015の出品です。

MacOSCtalinaをクリーンインストールをしてお渡しします。

■外観・動作

外観につきましては、傷やスレ等がありますが全体的に綺麗です。

黒のスキンシールを貼っております。(3000円程度しました)

動作につきましては、問題なく動作しており、

USB・イヤホン端子共に問題なく動作しております。

バッテリーの充電回数は、150回程度です。

完動品です、バッテリーで稼働します。

IDは、userで登録してありますのでパスワードを入力すれば即起動いたします。

Office365をインストールしてあります、オマケです。

■スペック

PC名：AppleMacBookRetina,12-inch,Early2015

macOS：macOSCatalina

CPU：intelCoreM1.1GHz(ターボブースト時2.4GHz)

ストレージ：256GBPCleSSD

メモリ：DDR38GB

■付属品

・PC本体

・充電器

・充電ケーブル