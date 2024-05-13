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ASUS VG28UQL1A BLACK

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ASUS VG28UQL1A BLACK
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商品の詳細

外箱は付属しません。
1年ほど使用し、正常に作動します。
モニター本体と付属のスタンドを送らせていただきます。
ASUSVG28UQL1ABLACK

#ASUS
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モニタサイズ···24インチ～30インチ未満

解像度（規格）···4K（3840x2160）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···76Hz～144Hz未満

商品の説明

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