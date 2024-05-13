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ASUS VG28UQL1A BLACK
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￥21000税込
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商品の詳細
外箱は付属しません。
1年ほど使用し、正常に作動します。
モニター本体と付属のスタンドを送らせていただきます。
ASUSVG28UQL1ABLACK
#ASUS
#ASUS
モニタサイズ···24インチ～30インチ未満
解像度（規格）···4K（3840x2160）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···76Hz～144Hz未満
1年ほど使用し、正常に作動します。
モニター本体と付属のスタンドを送らせていただきます。
ASUSVG28UQL1ABLACK
#ASUS
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モニタサイズ···24インチ～30インチ未満
解像度（規格）···4K（3840x2160）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···76Hz～144Hz未満
商品の説明
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