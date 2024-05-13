DELL U4919DW 49インチ湾曲モニター 送料込み

商品の詳細

DELLU4919DW49インチ湾曲モニター 送料込み



付属品：

スタンド、電源コード、USB-Cケーブル、DPケーブル、USB-C-USB-Aケーブル、HDMIケーブル

※箱無し(付属品は箱以外全て揃っています)



DisplayPort有

HDCP対応有

HDMI端子数(新):2

LED種類_MON:エッジライトLED

RoHs規格有

USB有無種類:USB3.0

color:BLACK

コントラスト比クラス別3:700以上

コントラスト比クラス別4:1000−1999

パネル方式_MON:IPS

プラグアンドプレイ有

モニタワイドタイプ:ワイド

国際エネルギースタープログラム有

安全規格(TCO)新:TCOCERTIFIED

画素数クラス別(横):3840以上

画素数クラス別(縦):1080−2159

画素数クラス別2(縦):1200以上

画面サイズ・クラス別4:49インチ

画面サイズ・クラス別5:19.0インチ以上

解像度種類(新):5120X1440



#Dell

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モニタサイズ···30インチ～