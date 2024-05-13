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DELL U4919DW 49インチ湾曲モニター 送料込み

Lsolid

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DELL U4919DW 49インチ湾曲モニター 送料込み
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商品の詳細

DELLU4919DW49インチ湾曲モニター　送料込み

付属品：
スタンド、電源コード、USB-Cケーブル、DPケーブル、USB-C-USB-Aケーブル、HDMIケーブル
※箱無し(付属品は箱以外全て揃っています)

DisplayPort有
HDCP対応有
HDMI端子数(新):2
LED種類_MON:エッジライトLED
RoHs規格有
USB有無種類:USB3.0
color:BLACK
コントラスト比クラス別3:700以上
コントラスト比クラス別4:1000−1999
パネル方式_MON:IPS
プラグアンドプレイ有
モニタワイドタイプ:ワイド
国際エネルギースタープログラム有
安全規格(TCO)新:TCOCERTIFIED
画素数クラス別(横):3840以上
画素数クラス別(縦):1080−2159
画素数クラス別2(縦):1200以上
画面サイズ・クラス別4:49インチ
画面サイズ・クラス別5:19.0インチ以上
解像度種類(新):5120X1440

#Dell
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モニタサイズ···30インチ～

商品の説明

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