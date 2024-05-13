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Apple MacbookAir 13インチ A1466

アップル

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Apple MacbookAir 13インチ A1466
Apple MacbookAir 13インチ A1466
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商品の詳細

MacbookAirMD231J/A

Corei54GBメモリ128GBSSD
13インチ液晶1440x900

リカバリー、初期設定済みです。

付属品:本体、ACアダプター、電源ケーブル、外箱

キーボードカバーを使っていたので目立つキズはありません。



画面サイズ···13～14.4インチ

OS···MacOS
メモリ···4～7GB
SSD容量···128～255GB

商品の説明

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