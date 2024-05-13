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Apple MacbookAir 13インチ A1466
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商品の詳細
MacbookAirMD231J/A
Corei54GBメモリ128GBSSD
13インチ液晶1440x900
リカバリー、初期設定済みです。
付属品:本体、ACアダプター、電源ケーブル、外箱
キーボードカバーを使っていたので目立つキズはありません。
画面サイズ···13～14.4インチ
OS···MacOS
メモリ···4～7GB
SSD容量···128～255GB
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13インチ液晶1440x900
リカバリー、初期設定済みです。
付属品:本体、ACアダプター、電源ケーブル、外箱
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画面サイズ···13～14.4インチ
OS···MacOS
メモリ···4～7GB
SSD容量···128～255GB
商品の説明
Appleノートパソコン MacBook Air 13インチ A1466/Core i5-5250U(1.6GHz)/メモリ8GB /SSD 256GB /13インチ/日本語キーボード搭載/MAC OS/Thunderbolt2 バックライト付キーボード/無線LAN/内蔵カメラ/USB ...
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Apple Macbook Air A1466 MQD32J/A CPU:Corei5 1.80GHz / メモリ:8GB ...
Apple MacbookAir 13インチ A1466-
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MacBook Air のモデルを識別する - Apple サポート (日本)
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Macbook Air 13インチ A1466 超きれい Office付き smcint.com
交換用ノートパソコンバッテリー Apple MacBook Air 13インチ A1466 対応 (2012年中期、2013年中期、2014年早期、2015年2017年初期)、A1369(2010年中期、2011年中期バージョン)7200mAh、A1496 A1405 A1377用 [2020 ...
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