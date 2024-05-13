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Dell 27インチ USB-C ハブ モニタ− P2722HE
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￥11603税込
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商品の詳細
DellTechnologiesプロフェッショナルシリーズP2722HE27インチUSB-Cハブモニタ
動作確認済み。仕事環境の変化により使用しなくなったので出品します。
【詳細】
ブランド名：DELL
メーカー型番：P2722HE
カラー：ブラック
DisplayPort：有
スピーカー：無
パネル種類：IPS
モニタタイプ：ワイド
応答速度：8ms(GtoG典型);5ms(GtoG高速)
画面サイズ：27インチ
画面解像度：1920X1080@60Hz
表面処理：ノングレア
3D対応：無
HDCP対応：有
タッチパネル機能：無
輝度：300.0cd/㎡
#Dell
#DELL
動作確認済み。仕事環境の変化により使用しなくなったので出品します。
【詳細】
ブランド名：DELL
メーカー型番：P2722HE
カラー：ブラック
DisplayPort：有
スピーカー：無
パネル種類：IPS
モニタタイプ：ワイド
応答速度：8ms(GtoG典型);5ms(GtoG高速)
画面サイズ：27インチ
画面解像度：1920X1080@60Hz
表面処理：ノングレア
3D対応：無
HDCP対応：有
タッチパネル機能：無
輝度：300.0cd/㎡
#Dell
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商品の説明
Dell 27 USB-Cハブ モニター - P2722HE
プロフェッショナルシリーズP2722HE 27インチ USB-C ハブモニタ
Dell プロフェッショナルシリーズ P2722HE 27インチ USB-C ハブ モニタ ...
Dell 27インチ USB-C ハブ モニタ− P2722HE 公式 16728円 www ...
Dell 27 USB-Cハブ モニター - P2722HE | Dell 日本
Dell プロフェッショナルシリーズ P2722HE 27インチ USB-C ハブ モニタ ...
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Dell プロフェッショナルシリーズ P2722HE 27インチ USB-C ハブ モニタ ...
Dell U2722DE 27インチ USB-Cハブモニター (3年間無輝点交換保証/QHD/IPS非光沢/USB-C・DP・HDMI/縦横回転・高さ調整/Rec.709 100%/LANポート(RJ45)/ドック機能搭載)
Dell 27
Dell 27インチ USB-C ハブ モニタ− P2722HE 公式 16728円 www ...
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