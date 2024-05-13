Microsoft Surface Pro用純正キーボード タイプカバー動作品

商品の詳細

GM001B

メーカー：Microsoft

商品名：MicrosoftSurfacePro用純正キーボード

Model：1725

キー言語：日本語

商品状態：中古品テカリはげあり汚れ変色など使用感がございます。

動作確認済み

数量：1個

付属品：なし

※付属品は記載されたもの以外はございません。





※写真に映すのは全てです。（写真にご参照ください。）

本体のキズ欠損などは写真にご参照ください。







商品につきましての詳しい情報はメーカーにてご確認くださいませ。



中古品ですので使用感が御座います。

傷、汚れ、シール跡などが御座います。







★注意事項★



中古ですので、使用感が御座います。



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