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Microsoft Surface Pro用純正キーボード タイプカバー動作品
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￥1560税込
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商品の詳細
メーカー：Microsoft
商品名：MicrosoftSurfacePro用純正キーボード
Model：1725
キー言語：日本語
商品状態：中古品テカリはげあり汚れ変色など使用感がございます。
動作確認済み
数量：1個
付属品：なし
※付属品は記載されたもの以外はございません。
※写真に映すのは全てです。（写真にご参照ください。）
本体のキズ欠損などは写真にご参照ください。
商品につきましての詳しい情報はメーカーにてご確認くださいませ。
中古品ですので使用感が御座います。
傷、汚れ、シール跡などが御座います。
★注意事項★
中古ですので、使用感が御座います。
配送途中での紛失、破損等に関しましては、弊社は一切責任を負いません。お客様のご都合による商品受領後の返品は一切お受けいたしません。着払い等で一方的に商品を返品された場合は受取を拒否させて頂きます。
・正常動作品の保証期間は商品到着後7日間となります。不具合を確認した場合は保証期間内にご連絡ください。交換を含め対応をさせていただきます。ただし、ジャンク品およびジャンク品扱いの商品は保証対象外とさせて頂きます。
商品の説明
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