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Toshiba dynabook 256GB SSD ノートパソコン
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商品の詳細
こちらは、Windows11を搭載した東芝dynabookのノートパソコンです。メモリーは8GB、SSD容量は256GBとなっており、スムーズな操作性を提供します。
付属品 :電源ケーブル
メモリー:8GB
ストレジ:SSD256GB
付属品:純正充電器
画面サイズ···15.6インチ
製品年式···2017
Cpu:QuadCorei562002.4Ghz
動作等確認済み問題なく電源挿入後すぐ使用できます
商品の説明
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