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Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
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Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント

Lsolid

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Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
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商品の詳細

Hengyijiaヘンイージア25mmF1.8FUJIFILM富士フイルム　Xマウント用　マニュアルフォーカス単焦点レンズ

焦点距離:25mm
開放:F1.8
カラー:シルバー

新品で購入後、ほとんど使用していませんでしたので、外観は美品レベルです。
ホコリやチリの混入が多少見られます。
リング類の動きもスムーズで動作に問題はございません。

7artisans(七工匠)25mmf1.8と中身は同じらしいです。

▼付属品
・本体
・リヤキャップ
・フード

X-A1,X-A2,X-M1,X-M2,X-E1,X-E2,X-E3,X-E4,X-Pro-1,,X-Pro-2,X-Pro-3,X-T1,X-T2,X-T3,X-T4,X-T5,X-S10,X-S20,X-H1,X-H2等、フジフィルムXマウントカメラに適応

商品状態は主観での記述です。
あくまでも中古となりますので神経質な方はご遠慮下さい。

商品の説明

Hengyijia（ヘンイージア） 25mm F1.8 （黒色） マニュアルフォーカスマクロレンズ Fujifilm FXインタフェースのミラーレスカメラに適用する
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウントHengyijia（ヘンイージア） 25mm F1.8（銀色）マニュアルフォーカス(MF)マクロレンズ Fujifilm FXインタフェースのミラーレスカメラに適用する
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウントHengyijia（ヘンイージア） 25mm F1.8 （黒色） マニュアルフォーカスマクロレンズ Fujifilm FXインタフェースのミラーレスカメラに適用する
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウントHengyijia（ヘンイージア） 25mm F1.8 （黒色） マニュアルフォーカスマクロレンズ Fujifilm FXインタフェースのミラーレスカメラに適用する
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウントHengyijia（ヘンイージア） 25mm F1.8 （黒色） マニュアルフォーカスマクロレンズ Fujifilm FXインタフェースのミラーレスカメラに適用する
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Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウントHengyijia（ヘンイージア） 25mm F1.8（銀色）マニュアルフォーカス(MF)マクロレンズ Fujifilm FXインタフェースのミラーレスカメラに適用する
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Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウントHengyijia（ヘンイージア） 25mm F1.8（銀色）マニュアルフォーカス(MF)マクロレンズ Fujifilm FXインタフェースのミラーレスカメラに適用する
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウントHengyijia（ヘンイージア） 25mm F1.8（銀色）マニュアルフォーカス(MF)マクロレンズ Fujifilm FXインタフェースのミラーレスカメラに適用する
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Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウントHengyijia（ヘンイージア） 25mm F1.8（黒色）マニュアルフォーカス(MF)マクロレンズ SONY E インタフェースのミラーレスカメラに適用する …
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