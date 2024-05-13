Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント

商品の詳細

Hengyijiaヘンイージア25mmF1.8FUJIFILM富士フイルム Xマウント用 マニュアルフォーカス単焦点レンズ



焦点距離:25mm

開放:F1.8

カラー:シルバー



新品で購入後、ほとんど使用していませんでしたので、外観は美品レベルです。

ホコリやチリの混入が多少見られます。

リング類の動きもスムーズで動作に問題はございません。



7artisans(七工匠)25mmf1.8と中身は同じらしいです。



▼付属品

・本体

・リヤキャップ

・フード



X-A1,X-A2,X-M1,X-M2,X-E1,X-E2,X-E3,X-E4,X-Pro-1,,X-Pro-2,X-Pro-3,X-T1,X-T2,X-T3,X-T4,X-T5,X-S10,X-S20,X-H1,X-H2等、フジフィルムXマウントカメラに適応



商品状態は主観での記述です。

あくまでも中古となりますので神経質な方はご遠慮下さい。