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Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
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￥1645税込
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商品の詳細
Hengyijiaヘンイージア25mmF1.8FUJIFILM富士フイルム Xマウント用 マニュアルフォーカス単焦点レンズ
焦点距離:25mm
開放:F1.8
カラー:シルバー
新品で購入後、ほとんど使用していませんでしたので、外観は美品レベルです。
ホコリやチリの混入が多少見られます。
リング類の動きもスムーズで動作に問題はございません。
7artisans(七工匠)25mmf1.8と中身は同じらしいです。
▼付属品
・本体
・リヤキャップ
・フード
X-A1,X-A2,X-M1,X-M2,X-E1,X-E2,X-E3,X-E4,X-Pro-1,,X-Pro-2,X-Pro-3,X-T1,X-T2,X-T3,X-T4,X-T5,X-S10,X-S20,X-H1,X-H2等、フジフィルムXマウントカメラに適応
商品状態は主観での記述です。
あくまでも中古となりますので神経質な方はご遠慮下さい。
焦点距離:25mm
開放:F1.8
カラー:シルバー
新品で購入後、ほとんど使用していませんでしたので、外観は美品レベルです。
ホコリやチリの混入が多少見られます。
リング類の動きもスムーズで動作に問題はございません。
7artisans(七工匠)25mmf1.8と中身は同じらしいです。
▼付属品
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・リヤキャップ
・フード
X-A1,X-A2,X-M1,X-M2,X-E1,X-E2,X-E3,X-E4,X-Pro-1,,X-Pro-2,X-Pro-3,X-T1,X-T2,X-T3,X-T4,X-T5,X-S10,X-S20,X-H1,X-H2等、フジフィルムXマウントカメラに適応
商品状態は主観での記述です。
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商品の説明
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント
Hengyijia ヘンイージア 25mm F1.8 MFレンズ フジXマウント