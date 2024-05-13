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マランツプロ marantz MPM-2000U【スタンド、ポップガード付属】

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マランツプロ marantz MPM-2000U【スタンド、ポップガード付属】
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商品の詳細

マランツプロのMPM-2000Uです。
USBタイプなのでパソコンと接続するだけで使用できます。
別売りのスタンドとポップガードも付属いたしますので届き次第すぐに使えると思います。

商品の説明

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