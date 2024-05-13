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マランツプロ marantz MPM-2000U【スタンド、ポップガード付属】
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商品の詳細
USBタイプなのでパソコンと接続するだけで使用できます。
別売りのスタンドとポップガードも付属いたしますので届き次第すぐに使えると思います。
商品の説明
マランツプロ USBマイク コンデンサーマイク ゲーミング テレワーク DAW録音 配信用 レコーディング ショックマウント 保管用ケース付属 MPM2000U
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