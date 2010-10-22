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送料無料！MacBook Air 11インチ 2010年モデル
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商品の詳細
画面サイズ···11インチ
Mac製品時期···Late2010(後期)
CPU種類···Core2Duo1.6GHz
OS···MacOSHighSierra(10.13.6)
メモリ···4GB
SSD容量···128GB
付属品…電源アダプタのみ
商品状態ですが使用感があり経年使用による傷があります。
動作状況ですが特に問題なく動作することを確認しています。
初期アカウントパスワードは1234で登録しています。
Mac製品時期···Late2010(後期)
CPU種類···Core2Duo1.6GHz
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商品の説明
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