送料無料！MacBook Air 11インチ 2010年モデル

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商品の詳細

画面サイズ···11インチ

Mac製品時期···Late2010(後期)

CPU種類···Core2Duo1.6GHz

OS···MacOSHighSierra(10.13.6)

メモリ···4GB

SSD容量···128GB

付属品…電源アダプタのみ

商品状態ですが使用感があり経年使用による傷があります。
動作状況ですが特に問題なく動作することを確認しています。
初期アカウントパスワードは1234で登録しています。

商品の説明

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