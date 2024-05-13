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MacBook Air11インチ Early2014 i5 256GB
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￥11150税込
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商品の詳細
Appleのパソコンは年式がいってても普段使いに快適に感じます。リモートワークや簡単な録音作業などにも向いています。
電源投入後にMACOS-BigSurの設定画面になる状態でお渡しになります。ご希望あれば初期設定も行います。
◯MacBookAir11インチEarly2014i5メモリ4GB純正SSD256GB
☆スペック
CPU：1.4GHzデュアルコアIntelCorei5
メモリー：4GB
ストレージ：アップル純正256GBSSD
MacOS：BigSur
充放電回数：299回(メンテナンス次第で若干変動可能性あり)
電池の状態：正常
※写真と併せてご確認ください。
○PCの状態について
ボディ：小傷などありますが状態の良い中古品です。
ディスプレイ：発色に問題はありません。コーティングも問題なく、その上に液晶保護シールを貼っております。
キーボード：USキーボードです。テカリは少ないです。
キーボード操作：正常稼働。保護シートをおまけにつけておきます。
キーボードバックライト：正常発光
タッチパッド：タッチパッドは問題なく機能してます。保護シートを貼っております。
内蔵カメラ：正常稼働
スピーカー：正常稼働
Wifi：正常稼働
Bluetooth：正常稼働
CPUグリスの状態：ダイアモンドグリスに再塗布してあります。
▽付属品
純正アダプター
本体カバー
キーボードカバー
その他、中古PCであるという事をどうかご理解の上、ご検討、ご購入ください。
#Apple
#APPLE
シリーズ...MacBookAir
Mac製品時期...Early(前期)
画面サイズ...11～12.9インチ
CPU種類...Corei5
OS...MacOS
メモリ...4～7GB
SSD容量...256～511GB
商品の説明
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