MacBook Air11インチ Early2014 i5 256GB

商品の詳細

✨大変に持ち運びに便利なノートPCです。可愛いオレンジのカバー付きの出品です。

Appleのパソコンは年式がいってても普段使いに快適に感じます。リモートワークや簡単な録音作業などにも向いています。

電源投入後にMACOS-BigSurの設定画面になる状態でお渡しになります。ご希望あれば初期設定も行います。



◯MacBookAir11インチEarly2014i5メモリ4GB純正SSD256GB



☆スペック

CPU：1.4GHzデュアルコアIntelCorei5

メモリー：4GB

ストレージ：アップル純正256GBSSD

MacOS：BigSur



充放電回数：299回(メンテナンス次第で若干変動可能性あり)

電池の状態：正常



※写真と併せてご確認ください。



○PCの状態について



ボディ：小傷などありますが状態の良い中古品です。

ディスプレイ：発色に問題はありません。コーティングも問題なく、その上に液晶保護シールを貼っております。

キーボード：USキーボードです。テカリは少ないです。

キーボード操作：正常稼働。保護シートをおまけにつけておきます。

キーボードバックライト：正常発光

タッチパッド：タッチパッドは問題なく機能してます。保護シートを貼っております。

内蔵カメラ：正常稼働

スピーカー：正常稼働

Wifi：正常稼働

Bluetooth：正常稼働

CPUグリスの状態：ダイアモンドグリスに再塗布してあります。



▽付属品

純正アダプター

本体カバー

キーボードカバー



その他、中古PCであるという事をどうかご理解の上、ご検討、ご購入ください。



#Apple

#APPLE



シリーズ...MacBookAir

Mac製品時期...Early(前期)

画面サイズ...11～12.9インチ

CPU種類...Corei5

OS...MacOS

メモリ...4～7GB

SSD容量...256～511GB