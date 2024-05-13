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2017年春モデル　第7世代CPU　東芝　DynaBook　T45/DW

東芝

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7250税込

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2017年春モデル　第7世代CPU　東芝　DynaBook　T45/DW
2017年春モデル　第7世代CPU　東芝　DynaBook　T45/DW
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商品の詳細

東芝　ノートパソコン　ダイナブック

【モデル】　DynaBookT45/DW
【型番】　　PT45DWP-SJA
【OS】　　Windows10Home
64bit
【CPU】　　Celeron3865U1.8GHz
【2コア2スレッド】
【メモリ】DDR48G【4GBx2】
【ストレージ】新品　SSD240GB
【光学ドライブ】DVDスーパーマルチ
【ディスプレイ】15.6型SuperViewLED
フルHD1920x1080
【無線LAN】WiFi(802.11a/b/g/n/
ac)
【Bluetooth】ver4.0
【webカメラ】約92万画素

■2017年夏モデルで全体的に使用感も
少なく、キータッチの良さ・画面の
発色・リュクスホワイトの本体が
綺麗です

■ディスプレイはフルHDIPS広視野角
で凄く綺麗です

■第7世代CPUに高速メモリDDR4規格
8GB\u0026新品SSD240GBの組合せで
データーの読み書きが高速
起動だと約20秒位です

■MicrosoftOffice　
　Home\u0026BusinessPremium2016
プレインストール認証済み

■リカバリー後に初期設定まで済まし
ていますので、到着後すぐに使用で
きます

■バッテリーは参考値で6時間53分の
表示

■付属品
　純正電源アダプター
　純正無線マウス
DVDリカバリーディスク
取扱説明書
　SSD空箱

商品の説明

2017年春モデル　第7世代CPU　東芝　DynaBook　T45/DW
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