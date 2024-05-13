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2017年春モデル 第7世代CPU 東芝 DynaBook T45/DW
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￥7250税込
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商品の詳細
【モデル】 DynaBookT45/DW
【型番】 PT45DWP-SJA
【OS】 Windows10Home
64bit
【CPU】 Celeron3865U1.8GHz
【2コア2スレッド】
【メモリ】DDR48G【4GBx2】
【ストレージ】新品 SSD240GB
【光学ドライブ】DVDスーパーマルチ
【ディスプレイ】15.6型SuperViewLED
フルHD1920x1080
【無線LAN】WiFi(802.11a/b/g/n/
ac)
【Bluetooth】ver4.0
【webカメラ】約92万画素
■2017年夏モデルで全体的に使用感も
少なく、キータッチの良さ・画面の
発色・リュクスホワイトの本体が
綺麗です
■ディスプレイはフルHDIPS広視野角
で凄く綺麗です
■第7世代CPUに高速メモリDDR4規格
8GB\u0026新品SSD240GBの組合せで
データーの読み書きが高速
起動だと約20秒位です
■MicrosoftOffice
Home\u0026BusinessPremium2016
プレインストール認証済み
■リカバリー後に初期設定まで済まし
ていますので、到着後すぐに使用で
きます
■バッテリーは参考値で6時間53分の
表示
■付属品
純正電源アダプター
純正無線マウス
DVDリカバリーディスク
取扱説明書
SSD空箱
商品の説明
T45/D 2017夏モデル | dynabook（ダイナブック公式）
東芝 15.6型 ノートパソコン dynabook T45/D (2017年 夏モデル)リュクスホワイト(Office Home&Business Premium プラス Office 365) PT45DWP-SJA
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東芝 15.6型 ノートパソコン dynabook T45/D (2017年 夏モデル)リュクスホワイト(Office Home&Business Premium プラス Office 365) PT45DWP-SJA
東芝 15.6型 ノートパソコン dynabook T45/D (2017年 夏モデル)リュクスホワイト(Office Home&Business Premium プラス Office 365) PT45DWP-SJA
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