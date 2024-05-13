2017年春モデル　第7世代CPU　東芝　DynaBook　T45/DW

商品の詳細

東芝 ノートパソコン ダイナブック



【モデル】 DynaBookT45/DW

【型番】 PT45DWP-SJA

【OS】 Windows10Home

64bit

【CPU】 Celeron3865U1.8GHz

【2コア2スレッド】

【メモリ】DDR48G【4GBx2】

【ストレージ】新品 SSD240GB

【光学ドライブ】DVDスーパーマルチ

【ディスプレイ】15.6型SuperViewLED

フルHD1920x1080

【無線LAN】WiFi(802.11a/b/g/n/

ac)

【Bluetooth】ver4.0

【webカメラ】約92万画素



■2017年夏モデルで全体的に使用感も

少なく、キータッチの良さ・画面の

発色・リュクスホワイトの本体が

綺麗です



■ディスプレイはフルHDIPS広視野角

で凄く綺麗です



■第7世代CPUに高速メモリDDR4規格

8GB\u0026新品SSD240GBの組合せで

データーの読み書きが高速

起動だと約20秒位です



■MicrosoftOffice

Home\u0026BusinessPremium2016

プレインストール認証済み



■リカバリー後に初期設定まで済まし

ていますので、到着後すぐに使用で

きます



■バッテリーは参考値で6時間53分の

表示



■付属品

純正電源アダプター

純正無線マウス

DVDリカバリーディスク

取扱説明書

SSD空箱