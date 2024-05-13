最終値下げ✨富士通 CELSIUS W480

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富士通

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商品の詳細

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富士通CELSIUSW480Core-i5-660-3.33GHzPCワークステーションになります。

商品詳細スペック
・商品名----------CELSIUSW480
・型番------------CLW8GAF1D
・CPU------------Core-i5-660-3.33GHz
・メモリ-----------
・ＨＤＤ-----------
・光学ドライブ------DVD-ROM
・COA------------Windows7Pro



付属品はありません。



＜状態＞

中古品のため傷や汚れ等がございますので、完全な商品をご希望の方は入札をご遠慮下さい

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