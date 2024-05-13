最終値下げ✨富士通 CELSIUS W480

商品の詳細

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富士通CELSIUSW480Core-i5-660-3.33GHzPCワークステーションになります。



商品詳細スペック

・商品名----------CELSIUSW480

・型番------------CLW8GAF1D

・CPU------------Core-i5-660-3.33GHz

・メモリ-----------

・ＨＤＤ-----------

・光学ドライブ------DVD-ROM

・COA------------Windows7Pro







付属品はありません。







＜状態＞



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