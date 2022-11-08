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キャプチャーボード HSV321

Esolid

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キャプチャーボード HSV321
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商品の詳細

ゲーム録画、配信用のキャプチャーボードです。購入し数回使用しましたが、私のPC本体のスペックの問題で使用できなかったので出品致します。

質問等あればお気軽にお尋ねください。


TreasLinUSB3.0HDMIビデオキャプチャーボードSwitchPS5PS4PS3XboxWiiU用サポート（4K30FPS入力4K30FPSパススルー、HD1080P60FPSゲーム録画・HDMIビデオ録画・ライブ配信用キャプチャーデバイス）1080PWindows7/8/10LinuxOBSPotplayerYouTubeNiconicoTwitchHSV321

#キャプチャーボード
#ゲーム配信
#ゲーム収録

商品の説明

キャプチャーボード HSV321
Mirabox キャプチャーボード HSV321 4K30Hz USB3.0ゲームキャプチャー、4K30Hz HDMIパススルー、1080p 60fpsビデオキャプチャー、Windows/Linux/Mac OS X、PS4/Xbox One/Switch/Wii U対応 ...
キャプチャーボード HSV321
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キャプチャーボード HSV321
HDビデオキャプチャーボード HSV321（TreasLin）｜TKPレンタルネット
キャプチャーボード HSV321
Amazon.co.jp: Mirabox キャプチャーボード HSV321 4K30Hz USB3.0 ...
キャプチャーボード HSV321
TreasLin USB3.0 HDMI ビデオキャプチャーボード Switch PS5 PS4 PS3 Xbox Wii U用サポート（4K30FPS入力 4K30FPSパススルー、HD 1080P60FPSゲーム録画・HDMIビデオ録画・ライブ配信用キャプチャーデバイス）1080P ...
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【実力見せてみぃ】Amazon1位のTreasLin HSV321の性能を徹底レビュー！使い方としてOBSでの設定方法も解説！【キャプチャーボード】
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ノーブランド 〔中古〕TreasLin USB3.0 HDMI ﾋﾞﾃﾞｵｷｬﾌﾟﾁｬｰﾎﾞｰﾄﾞ HSV321 ...
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ノーブランド 〔中古〕TreasLin USB3.0 HDMI ﾋﾞﾃﾞｵｷｬﾌﾟﾁｬｰﾎﾞｰﾄﾞ HSV321 ...
キャプチャーボード HSV321
未使用 hsv321ビデオキャプチャーボード＋HDMIケーブル mifar.com ...
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キャプチャーボード HSV321
TreasLin◆ビデオキャプチャーボード HSV321
キャプチャーボード HSV321
[日本語説明書/設定ガイド/書] Mirabox HDMI ビデオキャプチャー HSV321 Switch PS4 Xbox Wii U PS3 対応 [HDMI Loop-out/HDゲーム録画/ビデオ録画/ライブ配信用キャプチャーデバイス/HDCP/1080P/Windows 7/8/10 ...
キャプチャーボード HSV321
好評受付中 キャプチャーボード HSV321 ゲーム テレビ ビデオ USB ...

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