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Lenovo ThinkPad bluetoothキーボード KT-1255
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￥1750税込
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商品の詳細
レノボの無線タイプの日本語配列キーボードです。
型番…KT-1255
品名…ワイヤレス・トラックポイント・キーボード
使用しなくなり、保管していましたがこの度整理のため出品いたします。
充電ケーブルは付属しません。
プチプチにくるんで、ゆうパケットにてお送りする予定です。
商品の説明
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