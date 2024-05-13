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レノボ純正 ノートPC バッテリー 45N1136 PSE認証

レノボ

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商品の詳細

Lenovo製【45N1136】容量：6.34Ah/72Wh
電圧：11.22V68＋6cellPSE認証品

■対応機種
forLenovo：ThinkPad
X240X250T440T440sT450T450sT460T550L460W550sT460pK2450etc

・元箱から緩衝材＋封筒へ移し替えての荷姿、及び自宅保管を予めご了承いただき、ご検討願います。


#pse
#LENOVO
#thinkpad
#lenovo
種類···ノートパソコンバッテリー

商品の説明

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