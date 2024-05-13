レノボ純正 ノートPC バッテリー 45N1136 PSE認証

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商品の詳細

Lenovo製【45N1136】容量：6.34Ah/72Wh

電圧：11.22V68＋6cellPSE認証品



■対応機種

forLenovo：ThinkPad

X240X250T440T440sT450T450sT460T550L460W550sT460pK2450etc



・元箱から緩衝材＋封筒へ移し替えての荷姿、及び自宅保管を予めご了承いただき、ご検討願います。





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#LENOVO

#thinkpad

#lenovo

種類···ノートパソコンバッテリー