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ASUS エイスース Vivobook 16X (M1603QA-MB014W)
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商品の詳細
2023年6月10日に購入した商品です。
2回のみ起動した美品です。
配送されてきた箱でお届けします。
ASUSVivobook16XM1603QA-MB014Wノートパソコン
16型(1920×1200ドット)
CPU:AMDRyzen55600H
OS:Windows11Home
メモリ:8GB
ストレージ:SSD:512GB
オフィス:WPSOffice2
Webカメラ搭載WiFi6Bluetooth
Windows11
Office付(WPSOffice)
日本語キーボード
詳しいスペックは公式サイトをご確認ください。
https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/pd/ThemeID.4850018000/productID.5676435300
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商品の説明
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