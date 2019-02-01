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MacBook Air 11インチ USキーボード
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商品の詳細
OSはKaliLinuxです。
スペックは写真を参照ください。
付属品は電源ケーブルのみ（テープ補強あり）
動作はサクサク動いているので問題ないと思います。
電源ケーブル繋げないと使えないです。
※バッテリー劣化してるのでジャンク扱いです
ペネトレーションテストやCTFなどハッキングにどうぞ！
商品の説明
ラップトップ USキーボード Macbook Air A1370 A1465 11インチ 2011 2012 2013 2014 2015用
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