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PCモニター 27インチ Acer KA270HAbmidx ①
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商品の詳細
この度自宅デスクの省スペース化に伴い、小さいモニターに買い換える為、出品致しました。
大切に使用していたので、モニター画面に傷も無く、使用感の少ない外観です。
純正のスタンドが欠品のため、モニタースタンド、EEX-LA020BKをお付けします。
※付属品
電源、HDMIケーブル
モニタサイズ···24インチ～30インチ未満
表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
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商品の説明
Amazon.co.jp: Acer モニター ディスプレイ AlphaLine 27インチ ...
KA270HAbmidx | acer
Acer モニター ディスプレイ AlphaLine 27インチ KA270HAbmidx フルHD VA フレームレス HDMI DVI D-Sub スピーカー内蔵 ブルーライト軽減 VESA対応 広い視野角178°
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Acer KA270HAbmidx 27インチ ブラック culto.pro
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液晶モニタ・液晶ディスプレイ KA270HAbmidx [27インチ ブラック]
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