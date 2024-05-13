  • PCモニター 27インチ Acer KA270HAbmidx ①
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PCモニター 27インチ Acer KA270HAbmidx ①

Msolid

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PCモニター 27インチ Acer KA270HAbmidx ①
PCモニター 27インチ Acer KA270HAbmidx ①
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商品の詳細

2021年の11月に新品で購入致しました。
この度自宅デスクの省スペース化に伴い、小さいモニターに買い換える為、出品致しました。

大切に使用していたので、モニター画面に傷も無く、使用感の少ない外観です。

純正のスタンドが欠品のため、モニタースタンド、EEX-LA020BKをお付けします。

※付属品
電源、HDMIケーブル


モニタサイズ···24インチ～30インチ未満

表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）

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商品の説明

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Acer KA270HAbmidx 27インチ ブラック culto.pro

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液晶モニタ・液晶ディスプレイ KA270HAbmidx [27インチ ブラック]

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