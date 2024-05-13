PCモニター 27インチ Acer KA270HAbmidx ①

商品の詳細

2021年の11月に新品で購入致しました。

この度自宅デスクの省スペース化に伴い、小さいモニターに買い換える為、出品致しました。



大切に使用していたので、モニター画面に傷も無く、使用感の少ない外観です。



純正のスタンドが欠品のため、モニタースタンド、EEX-LA020BKをお付けします。



※付属品

電源、HDMIケーブル





モニタサイズ···24インチ～30インチ未満



表面処理···ノングレア(非光沢)

解像度（規格）···フルHD（1920x1080）



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