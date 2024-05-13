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Inspiron 15 3567
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商品の詳細
自宅使用の為、常に電源ケーブルをさして使用していました。
その為、バッテリーのみでの稼働は保証が出来ません。
※稼働は可能ですが、何時間稼働可能等は不明です
事前にご了承ください。
・カラー...ブラック
・Windows10Home（64bit）
・15.6インチ光沢ディスプレイ（1366×768）
・第6世代Corei3-6006U（3MBキャッシュ,2.00GHz)
・4GBDDR4-2400MHzメモリ
・インテルHDグラフィックス520
・1TBHDD（SATA・5400回転）
商品の説明
Dell Inspiron 15 3567 15.6インチ ノートパソコン - グレー Intel Core i3-7130U プロセッサー 2.7GHz 8GB DDR4-2400 RAM 1TB ハードドライブ Intel HD Graphics 620 I3567-3619GRY-P
Dell ノートパソコン Inspiron 15 3567 Core i5モデル 18Q12/Windows10/15.6インチFHD/4GB/256GB SSD
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DELL Inspiron 15 3567 Core i3 6006U 2GHz/8GB/128GB(SSD)/Multi/15.6W/FWXGA(1366x768)/Win10【中古】【20230425】-TCE Direct本店
セール対象品 Inspiron 15 3567 〔Windows 10〕 ［Core i3 7020U (2.3GHz)／4GB／HDD1TB／15.6インチワイド］
即納パソコン】INSPIRON 15 3567 ※テンキー付 【中古パソコン直販(39780)】
Dell Inspiron 15 3567 Intel Core™ i5-7200U (7TH Generation ) 2.5 ~2.7 GHz SSD 256 GB RAM 8.0GB Windows 11 Pro 64 Bit Display 15.6 Full HD(1920x1080) ...
DELL Inspiron 15 3567 Core i3 6006U 2GHz/8GB/256GB(SSD)/Multi/15.6W/FWXGA(1366x768)/Win10【中古】【20230609】-TCE Direct本店