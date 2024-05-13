Inspiron 15 3567

利用可

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在庫あり

商品の詳細

本体、電源アダプタとなります。

自宅使用の為、常に電源ケーブルをさして使用していました。



その為、バッテリーのみでの稼働は保証が出来ません。

※稼働は可能ですが、何時間稼働可能等は不明です



事前にご了承ください。



・カラー...ブラック

・Windows10Home（64bit）

・15.6インチ光沢ディスプレイ（1366×768）

・第6世代Corei3-6006U（3MBキャッシュ,2.00GHz)

・4GBDDR4-2400MHzメモリ

・インテルHDグラフィックス520

・1TBHDD（SATA・5400回転）