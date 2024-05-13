  • Inspiron 15 3567
  • Inspiron 15 3567
Inspiron 15 3567
  • 当日発送
  • 送料無料

Inspiron 15 3567

デル

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.1469件）07
販売価格 ：

3510税込

獲得ポイント ：
469ポイント

商品がカートに追加されました
Inspiron 15 3567
Inspiron 15 3567
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

本体、電源アダプタとなります。
自宅使用の為、常に電源ケーブルをさして使用していました。

その為、バッテリーのみでの稼働は保証が出来ません。
※稼働は可能ですが、何時間稼働可能等は不明です

事前にご了承ください。

・カラー...ブラック
・Windows10Home（64bit）
・15.6インチ光沢ディスプレイ（1366×768）
・第6世代Corei3-6006U（3MBキャッシュ,2.00GHz)
・4GBDDR4-2400MHzメモリ
・インテルHDグラフィックス520　
・1TBHDD（SATA・5400回転）

商品の説明

Inspiron 15 3567
Dell Inspiron 15 3567 15.6インチ ノートパソコン - グレー Intel Core i3-7130U プロセッサー 2.7GHz 8GB DDR4-2400 RAM 1TB ハードドライブ Intel HD Graphics 620 I3567-3619GRY-P

Inspiron 15 3567
Dell ノートパソコン Inspiron 15 3567 Core i5モデル 18Q12/Windows10/15.6インチFHD/4GB/256GB SSD

Inspiron 15 3567
Inspiron 15 3567のサポート | マニュアル | Dell 日本

Inspiron 15 3567
Amazon.co.jp: Dell ノートパソコン Inspiron 15 3567 Core i5モデル ...

Inspiron 15 3567
Dell Inspiron 15 3567 - i5-7200U · Intel HD Graphics 620 · 15.6 ...

Inspiron 15 3567
DELL 〔中古〕Inspiron 15 3567（中古1ヶ月保証） | パソコン工房 ...

Inspiron 15 3567
格安安心パソコン Inspiron 15 3567 〔Windows 10〕 ［Core i3 6006U (2GHz)／4GB／HDD1TB／15.6インチワイド］

Inspiron 15 3567
Dell Inspiron 15 3567 review - you get what you pay for ...

Inspiron 15 3567
Amazon.com: Dell Inspiron 15 3567 Series – 15” LED-Backlit Display ...

Inspiron 15 3567
DELL 〔中古〕Inspiron 15 3567（中古1ヶ月保証） | パソコン工房 ...

Inspiron 15 3567
DELL Inspiron 15 3567 Core i3 6006U 2GHz/8GB/128GB(SSD)/Multi/15.6W/FWXGA(1366x768)/Win10【中古】【20230425】-TCE Direct本店

Inspiron 15 3567
セール対象品 Inspiron 15 3567 〔Windows 10〕 ［Core i3 7020U (2.3GHz)／4GB／HDD1TB／15.6インチワイド］

Inspiron 15 3567
即納パソコン】INSPIRON 15 3567 ※テンキー付 【中古パソコン直販(39780)】

Inspiron 15 3567
Dell Inspiron 15 3567 Intel Core™ i5-7200U (7TH Generation ) 2.5 ~2.7 GHz SSD 256 GB RAM 8.0GB Windows 11 Pro 64 Bit Display 15.6 Full HD(1920x1080) ...

Inspiron 15 3567
DELL Inspiron 15 3567 Core i3 6006U 2GHz/8GB/256GB(SSD)/Multi/15.6W/FWXGA(1366x768)/Win10【中古】【20230609】-TCE Direct本店

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・ノートPCのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ