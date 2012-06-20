HP ジャンクノート Pavilion dv6 i5/4GB/マルチ/15.6

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商品の詳細

写真で判断下さい。

OSのシステム画面を撮影後にSSDは抜き取り済みです。

付属品はACアダプタのみ。


画面サイズ···15.6
CPU種類···Corei5
メモリ···4GB

商品の説明

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