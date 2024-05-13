エアーポッツ プロ 右耳 国内正規品 A2083

商品の詳細

こちらはApple社純正品AirPodsPro右耳のみです。



ご自宅の郵便受けにそのまま投函されます。



新品未使用品です。

(充電ケースから取り出したばかりの

お品物を梱包させて頂きます)



※申し訳ありませんが値下げはできません。ご了承ください。コメントなしで購入OKです。



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⚠️左耳、充電ケース、外箱は付きません。

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正規品である証拠にシリアルナンバーをメッセージにてお送りいたします。

ご希望でしたら、ご連絡くださいませ。



※他のサイトにも掲載しているため、

購入が早い順になりますのでご了承下さい



以下は検索用



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