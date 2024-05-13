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MacBook Air 2020 ゴールド Corei3 256GB
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￥23940税込
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商品の詳細
■性能
画面サイズ:13インチ
OS:MacOSventura13.1
メモリ:8GB
充放電回数:113回
プロセッサ:デュアルコアIntelCorei3
ストレージ容量:SSD256GB
■付属品
本体にはディスプレイフィルム、トラックパッドフィルム、パームレストフィルムがついています。
充電器、購入時の箱のみございます。
■その他説明
2020年8月に購入しました。
3ヶ月ほど使用し、その後はあまり使用頻度は多くありません。素人目線ですが目立つような傷もございません。
初期化済みの商品お送りいたします。
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充電器、購入時の箱のみございます。
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商品の説明
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