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MacBook Air 2020 ゴールド Corei3 256GB

アップル

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MacBook Air 2020 ゴールド Corei3 256GB
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商品の詳細

■性能
画面サイズ:13インチ
OS:MacOSventura13.1
メモリ:8GB
充放電回数:113回
プロセッサ:デュアルコアIntelCorei3
ストレージ容量:SSD256GB

■付属品
本体にはディスプレイフィルム、トラックパッドフィルム、パームレストフィルムがついています。
充電器、購入時の箱のみございます。

■その他説明
2020年8月に購入しました。
3ヶ月ほど使用し、その後はあまり使用頻度は多くありません。素人目線ですが目立つような傷もございません。
初期化済みの商品お送りいたします。

商品の説明

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