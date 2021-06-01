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DELL inspiron 5405 極上品
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商品の詳細
画面サイズ...13～14.4インチ
CPU種類...Ryzen5
OS...Windows11
メモリ...8～15GB
SSD容量...256～511GB
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商品の説明
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