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NEC ノートパソコン PC-LZ550MSS
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商品の詳細
2013年に購入して外出時のサブ機として3〜4年使ってその後はずっとしまっていました。
特に動作は問題ありません。
見た目も写真とおりまあ綺麗な状態だと思いますが古い機種なのでそのあたりはご理解いただけるようお願いします。
バッテリーは充電できているようですがどの程度もつかは不明です。
OSはWindows8
Officeホーム＆ビジネス2013付属
説明書あり
元箱に直接送り状をはって発送させていただきます。
Corei53337U(第3世代)
メモリ：4GB
SSD128GB
PC-LZ550MSS
特に動作は問題ありません。
見た目も写真とおりまあ綺麗な状態だと思いますが古い機種なのでそのあたりはご理解いただけるようお願いします。
バッテリーは充電できているようですがどの程度もつかは不明です。
OSはWindows8
Officeホーム＆ビジネス2013付属
説明書あり
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PC-LZ550MSS
商品の説明
NEC PC-LZ550MSS LaVie Z
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