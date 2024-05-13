  • MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
  • MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
  • MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
  • MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
  • MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
  • 当日発送
  • 送料無料

MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A

アップル

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.3273件）07
販売価格 ：

4400税込

獲得ポイント ：
273ポイント

商品がカートに追加されました
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

APPLEMacBookProMACBOOKPROMLH12J/A

BLUETOOTH有
CPUコア数:2
CPUメーカー:INTEL
OSVERSION_PC:MACOSSIERRA
TRUERESOLUTION:WQXGA
WIMAX:NO
color:GRAY
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:IRISGRAPHICS550
ストレージ種類:SSD
チップセットブランド:INTEL
チップセット種類:CPUに内蔵
ハイパースレッティング対応有
パソコン・タイプ:ポータブルパソコン
パソコン・タイプ(新):コンパクトノート
プロセッサタイプ4:Corei5
モニタワイドタイプ:ワイド
指紋認証機能有
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度種類(新):2560X1600

#Apple
#APPLE



画面サイズ···13～14.4インチ

CPU種類···Corei5

OS···MacOS

メモリ···8～15GB

SSD容量···256～511GB

ディスプレイを100°以上開くと、照明が消えます。
それ以外は十分使用できます。

商品の説明

MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
APPLE MacBook Pro MLH12J/A
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
Apple MacBook Pro 13 Retina MLH12J/A 2016年モデル Apple MacBook ...
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
ヨドバシ.com - アップル Apple MacBook Pro 13インチ Touch Bar ...
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
ヨドバシ.com - アップル Apple MacBook Pro 13インチ Touch Bar ...
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
Apple MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペース ...
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
APPLE MacBook Pro MLH12J/A
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
Apple MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペース ...
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
APPLE MacBook Pro MLH12J/A
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
Apple Macbook Pro MJLQ2J/A A1394 Mid2015 [core i7 4770HQ 2.2 ...
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
Apple Macbook Pro MJLQ2J/A A1394 Mid2015 [core i7 4770HQ 2.2Ghz ...
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
APPLE MacBook Pro MLH12J/A
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
【在庫限り】 MacBookPro 13インチモデル[2017年/SSD 256GB/メモリ 8GB/2.3GHzデュアルコア Core i5]スペースグレイ MPXT2J/A
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
Apple Macbook Pro MJLQ2J/A A1394 Mid2015 [core i7 4770HQ 2.2Ghz ...
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
Apple MacBook Pro 15.4inch MJLQ2J/A A1398 Mid 2015 選べるOS ...
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
Apple MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペース ...

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・ノートPCのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ