MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A

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商品の詳細

APPLEMacBookProMACBOOKPROMLH12J/A



BLUETOOTH有

CPUコア数:2

CPUメーカー:INTEL

OSVERSION_PC:MACOSSIERRA

TRUERESOLUTION:WQXGA

WIMAX:NO

color:GRAY

グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵

グラフィックチップブランド:Intel

グラフィックチップモデル:IRISGRAPHICS550

ストレージ種類:SSD

チップセットブランド:INTEL

チップセット種類:CPUに内蔵

ハイパースレッティング対応有

パソコン・タイプ:ポータブルパソコン

パソコン・タイプ(新):コンパクトノート

プロセッサタイプ4:Corei5

モニタワイドタイプ:ワイド

指紋認証機能有

無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac

解像度種類(新):2560X1600



#Apple

#APPLE







画面サイズ···13～14.4インチ



CPU種類···Corei5



OS···MacOS



メモリ···8～15GB



SSD容量···256～511GB



ディスプレイを100°以上開くと、照明が消えます。

それ以外は十分使用できます。