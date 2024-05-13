- 当日発送
- 送料無料
MACBOOK PRO MLH12J/A・VP2J/A
- 販売価格 ：
-
￥4400税込
- 獲得ポイント ：
- 273ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
APPLEMacBookProMACBOOKPROMLH12J/A
BLUETOOTH有
CPUコア数:2
CPUメーカー:INTEL
OSVERSION_PC:MACOSSIERRA
TRUERESOLUTION:WQXGA
WIMAX:NO
color:GRAY
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:IRISGRAPHICS550
ストレージ種類:SSD
チップセットブランド:INTEL
チップセット種類:CPUに内蔵
ハイパースレッティング対応有
パソコン・タイプ:ポータブルパソコン
パソコン・タイプ(新):コンパクトノート
プロセッサタイプ4:Corei5
モニタワイドタイプ:ワイド
指紋認証機能有
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度種類(新):2560X1600
#Apple
#APPLE
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
SSD容量···256～511GB
ディスプレイを100°以上開くと、照明が消えます。
それ以外は十分使用できます。
BLUETOOTH有
CPUコア数:2
CPUメーカー:INTEL
OSVERSION_PC:MACOSSIERRA
TRUERESOLUTION:WQXGA
WIMAX:NO
color:GRAY
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:IRISGRAPHICS550
ストレージ種類:SSD
チップセットブランド:INTEL
チップセット種類:CPUに内蔵
ハイパースレッティング対応有
パソコン・タイプ:ポータブルパソコン
パソコン・タイプ(新):コンパクトノート
プロセッサタイプ4:Corei5
モニタワイドタイプ:ワイド
指紋認証機能有
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度種類(新):2560X1600
#Apple
#APPLE
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
SSD容量···256～511GB
ディスプレイを100°以上開くと、照明が消えます。
それ以外は十分使用できます。
商品の説明
APPLE MacBook Pro MLH12J/A
Apple MacBook Pro 13 Retina MLH12J/A 2016年モデル Apple MacBook ...
ヨドバシ.com - アップル Apple MacBook Pro 13インチ Touch Bar ...
ヨドバシ.com - アップル Apple MacBook Pro 13インチ Touch Bar ...
Apple MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペース ...
APPLE MacBook Pro MLH12J/A
Apple MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペース ...
APPLE MacBook Pro MLH12J/A
Apple Macbook Pro MJLQ2J/A A1394 Mid2015 [core i7 4770HQ 2.2 ...
APPLE MacBook Pro MLH12J/A
【在庫限り】 MacBookPro 13インチモデル[2017年/SSD 256GB/メモリ 8GB/2.3GHzデュアルコア Core i5]スペースグレイ MPXT2J/A
Apple Macbook Pro MJLQ2J/A A1394 Mid2015 [core i7 4770HQ 2.2Ghz ...
Apple MacBook Pro 15.4inch MJLQ2J/A A1398 Mid 2015 選べるOS ...
Apple MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペース ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・ノートPCのデイリーランキング
-
-
-
-
-
-
5
EPSON プリンター ジャンク品
PC周辺機器
￥1,824
この商品を見ている人におすすめ
-
-
その他
￥15,750
-
デニム/ジーンズ
￥2,000
-
ワークパンツ/カーゴパンツ
￥6,380
-
デニム/ジーンズ
￥2,200
-
ナイロンジャケット
￥14,000
-