  • デスクトップパソコン　訳あり
  • デスクトップパソコン　訳あり
  • デスクトップパソコン　訳あり
  • デスクトップパソコン　訳あり
  • デスクトップパソコン　訳あり
  • デスクトップパソコン　訳あり
  • デスクトップパソコン　訳あり
  • デスクトップパソコン　訳あり
  • デスクトップパソコン　訳あり
デスクトップパソコン　訳あり
  • 当日発送
  • 送料無料

デスクトップパソコン　訳あり

エイスース

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.2134件）07
販売価格 ：

3704税込

獲得ポイント ：
134ポイント

商品がカートに追加されました
デスクトップパソコン　訳あり
デスクトップパソコン　訳あり
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

型番K20DA-A46210

　CPU種類AMDA4-6210
メモリ種類　　DDR3SO-DIMM4GB
　Graphics　　IntegratedGraphics
　Storage　　HDD500GB
OpticalDrive　DVDRW
Network　　　IntegratedLAN10/100/1000
Wireless　　　LAN+Bluetooth


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


購入時期　2016年12月4日

デスクトップPCモニター無し
ケーズデンキにて購入。

購入半年に動作不良にてメーカー保証修理。
その後は改善。

2020年初旬から全く使用せず、自宅保管。

現在はモニターがないため、通電確認は出来ていますが、動作確認ができません。

写真9枚目は修理報告書です。
書類は同封しません。
画像で確認お願いします。

※マウスは少し使用感あります。

あくまで中古品ですので、細かい傷等はご了承ください。

#riomaru不用品

商品の説明

デスクトップパソコン　訳あり
中古パソコンくじらや デスクトップパソコン 中古 Office付き 訳あり Windows10 Pro HP ProDesk 600 G2 Corei5 4GBメモリ 22型 中古パソコン 中古デスクトップパソコン
デスクトップパソコン　訳あり
NEC PC-MK19EGFCD 訳ありデスクトップパソコンが激安販売中！ 中古 ...
デスクトップパソコン　訳あり
SALE安い 富士通 デスクトップパソコン Office搭載 新品 同様 Win10 ...
デスクトップパソコン　訳あり
中古 ESPRIMO D586 富士通 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン　訳あり
デスクトップパソコン 中古 Office付き フルHD 第7世代 SSD 256GB HDMI ...
デスクトップパソコン　訳あり
Amazon.co.jp: 中古パソコンくじらや デスクトップパソコン 中古 ...
デスクトップパソコン　訳あり
SALE安い 富士通 デスクトップパソコン Office搭載 新品 同様 Win10 ...
デスクトップパソコン　訳あり
富士通 - 富士通 デスクトップパソコン 一体型 FMV F52MW 訳あり 初期 ...
デスクトップパソコン　訳あり
中古 ESPRIMO D586 富士通 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン　訳あり
Diginnos デスクトップPC Core i5 GTX1050ti 訳あり 公式 51.0%OFF www ...
デスクトップパソコン　訳あり
富士通 ESPRIMO K554/G【筐体傷】(訳あり) CPU：Core i3 3120M 2.5GHz ...
デスクトップパソコン　訳あり
中古 OptiPlex 3040 DELL デスクトップパソコン
デスクトップパソコン　訳あり
中古】DELL デスクトップパソコン （訳ありセール 格安） goodmaskco.com
デスクトップパソコン　訳あり
即納安い デスクトップパソコン office付き 新品 同様 富士通 FMV ...
デスクトップパソコン　訳あり
商品ジャンル,訳あり品 | 中古パソコン専門店 リサイクルPC Gテック

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・デスクトップ型PCのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ