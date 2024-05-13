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デスクトップパソコン 訳あり
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￥3704税込
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商品の詳細
型番K20DA-A46210
CPU種類AMDA4-6210
メモリ種類 DDR3SO-DIMM4GB
Graphics IntegratedGraphics
Storage HDD500GB
OpticalDrive DVDRW
Network IntegratedLAN10/100/1000
Wireless LAN+Bluetooth
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
購入時期 2016年12月4日
デスクトップPCモニター無し
ケーズデンキにて購入。
購入半年に動作不良にてメーカー保証修理。
その後は改善。
2020年初旬から全く使用せず、自宅保管。
現在はモニターがないため、通電確認は出来ていますが、動作確認ができません。
写真9枚目は修理報告書です。
書類は同封しません。
画像で確認お願いします。
※マウスは少し使用感あります。
あくまで中古品ですので、細かい傷等はご了承ください。
#riomaru不用品
CPU種類AMDA4-6210
メモリ種類 DDR3SO-DIMM4GB
Graphics IntegratedGraphics
Storage HDD500GB
OpticalDrive DVDRW
Network IntegratedLAN10/100/1000
Wireless LAN+Bluetooth
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購入時期 2016年12月4日
デスクトップPCモニター無し
ケーズデンキにて購入。
購入半年に動作不良にてメーカー保証修理。
その後は改善。
2020年初旬から全く使用せず、自宅保管。
現在はモニターがないため、通電確認は出来ていますが、動作確認ができません。
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※マウスは少し使用感あります。
あくまで中古品ですので、細かい傷等はご了承ください。
#riomaru不用品
商品の説明
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