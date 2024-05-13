デスクトップパソコン　訳あり

商品の詳細

型番K20DA-A46210



CPU種類AMDA4-6210

メモリ種類 DDR3SO-DIMM4GB

Graphics IntegratedGraphics

Storage HDD500GB

OpticalDrive DVDRW

Network IntegratedLAN10/100/1000

Wireless LAN+Bluetooth





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購入時期 2016年12月4日



デスクトップPCモニター無し

ケーズデンキにて購入。



購入半年に動作不良にてメーカー保証修理。

その後は改善。



2020年初旬から全く使用せず、自宅保管。



現在はモニターがないため、通電確認は出来ていますが、動作確認ができません。



写真9枚目は修理報告書です。

書類は同封しません。

画像で確認お願いします。



※マウスは少し使用感あります。



あくまで中古品ですので、細かい傷等はご了承ください。



#riomaru不用品