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Apple MacBook Air 2020 13inch ピンクゴールド

アップル

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Apple MacBook Air 2020 13inch ピンクゴールド
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商品の詳細

画面サイズ···13～14.4インチ

CPU種類···AppleM1、AppleM1

CPU種類···AppleM1、AppleM1
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
SSD容量···256～511GB

購入　昨年冬
放電回数　5回
数回使用後ほとんど使用せず
初期化済み
箱　アダプター　ライトニングケーブル　あり

アップル　ローズゴールド

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商品の説明

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