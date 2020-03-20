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Apple MacBook Air 2020 13inch ピンクゴールド
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￥33503税込
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商品の詳細
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···AppleM1、AppleM1
CPU種類···AppleM1、AppleM1
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
SSD容量···256～511GB
購入 昨年冬
放電回数 5回
数回使用後ほとんど使用せず
初期化済み
箱 アダプター ライトニングケーブル あり
アップル ローズゴールド
検索ワード
Apple AppleStore
AppleMacBookAirMacBookPro
AppleWatchiPhoneiPad
CPU種類···AppleM1、AppleM1
CPU種類···AppleM1、AppleM1
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
SSD容量···256～511GB
購入 昨年冬
放電回数 5回
数回使用後ほとんど使用せず
初期化済み
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商品の説明
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