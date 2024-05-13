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AK620 WH R-AK620-WHNNMT-G-1 FN1738
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商品の詳細
この度、水冷に乗り換えるので出品致しました。
付属品は8枚目写真通りのみとなります。
グリス等、他の付属品はありません。
外箱ダメージあり。
画像通りの内容状態をお届けします。
※中古品のため、箱にシール跡、破れ、汚れがございます。
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商品の説明
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